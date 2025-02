Mancano meno di 24 ore alla partenza del Festival di Sanremo 2025 ma siamo già in grado di svelarvi quali sono le canzoni in gara che saranno dei veri tormentoni nei mesi a venire.

I tormentoni di Sanremo 2025

Finalmente ci siamo! Tra poco meno di 24 ore andrà in onda su Rai 1 la prima attesissima puntata del Festival di Sanremo 2025. Tutto è pronto per partenza della kermesse musicale, che quest’anno vede la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti. Domani sera ad affiancare il presentatore sul palco del Teatro Ariston ci saranno due grandi nomi del mondo dello spettacolo: Antonella Clerici e Gerry Scotti. Grande attesa dunque per questa prima serata, durante la quale non mancheranno le emozioni.

In attesa di scoprire cosa accadrà, questo pomeriggio noi di Novella siamo stati all’Ariston in occasione delle prove generali dei 29 Big e abbiamo dunque avuto modo di ascoltare tutte le canzoni in gara. Pur non facendovi alcun tipo di spoiler, siamo in grado di dirvi che ci saranno alcuni brani che nei prossimi mesi faranno cantare e ballare tutta l’Italia.

Ma quali sono dunque le canzoni in gara a Sanremo 2025 che possiamo considerare già dei veri tormentoni? Adesso ve lo diciamo noi. La prima è senza ombra di dubbio quella di Gaia, Chiamo Io Chiami Tu. Il ritornello del brano infatti vi entrerà in testa fin dal primo ascolto e di certo sarà uno dei pezzi che più di tutti ci farà scatenare. Ma non solo.

C’è poi Cuoricini dei Coma_Cose, che quest’anno hanno deciso di far ballare tutti quanti. La canzone è infatti già una delle favorite e da domani sera non potrete fare a meno di cantarla a squarciagola.

Ma andiamo avanti.

I brani che sono già delle hit

Dopo il successo di Click Boom! quest’anno Rose Villain arriva a Sanremo 2025 con Fuorilegge e noi vi avvisiamo: preparatevi a farvi travolgere da questo brano pazzesco e a replicare la sensuale coreografia. Ma non è finita qui.

A non deludere le aspettative è stata anche Elodie, che torna all’Ariston con Dimenticarsi Alle 7, un brano che rievoca la “classicità” del Festival, mixato a un tocco deep house.

Una grande rivelazione è invece Sarah Toscano, che con Amarcord punta a un solo obiettivo: far ballare tutto il pubblico.

L’ultimo tormentone non poteva non essere quello dei The Kolors, che presenteranno la canzone Tu Con Chi Fai L’Amore. Sulla scia di Italodisco e Un Ragazzo Una Ragazza, la band propone l’ennesima hit e da domani tutti la canteremo e la balleremo.