Kelsey White si è sposata a Roma: le foto del matrimonio

Social | Vip Style

Niccolo Maggesi | 4 Luglio 2023

Influencer e modella californiana sempre più in ascesa, Kelsey White ha scelto Roma come location del suo matrimonio. E come darle torto? Dopo aver creato notevole aspettativa attraverso il profilo Instagram, seguito da quasi 100 mila follower, l’esperta di moda è atterrata nella Città Eterna insieme al futuro marito, il vice presidente esecutivo di H2W Technologies Alexander Hinds.

La coppia sta insieme da diverso tempo, e per coronare il proprio amore ha scelto – com’è naturale – di fare le cose in grande. Prima della cerimonia, che si è svolta il 2 luglio sotto gli occhi di parenti e amici degli sposini, lei ha girato per la Capitale con il suo Alex e ha condiviso con i fan momenti di emozionante semplicità. Da un pranzo in centro alla passeggiata tra le antichità romane, dagli scorci più romantici a un bacio in bianco e nero sullo sfondo di Piazza di Spagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kelsey White (@kelsey_white)

Kelsey White e il sì ad Alexander Hinds

Un vero sogno d’amore, che è stato segnato anche dal party di addio al nubilato presso il ristorante Da Luigi, a pochi passi da Via Giulia. Qui c’era anche un’amica della bride to be, come dicono gli americani: Rocky Barnes. Lei di follower ne ha più di 3 milioni, e molti di loro si sono ormai appassionati all’avventura italiana di Kelsey, 32 anni, scoprendo nella White un’altra creator da invidiare.

Kelsey White indossa il velo prima delle nozze

Sì, perché tra un’uscita in città e l’altra Kelsey White e Rocky Barnes ne hanno approfittato anche per promuovere alcuni brand di abiti e moda attraverso scatti che le ritraggono fianco a fianco. D’altronde, perché non unire l’utile al dilettevole?

Nelle foto giunte a Novella, la sposa è immortalata nel solenne momento della vestizione, prima di dire sì al suo Alex con una cerimonia all’aperto nella campagna romana.

Kelsey White dopo il sì ad Alexander Hinds

Se tutti i matrimoni fossero così glamour, anche il più allergico alle nozze se ne lascerebbe sedurre…