NEWS

Nicolò Figini | 2 Luglio 2023

Il bacio tra Annalisa e il marito

Il 29 giugno 2023, a sorpresa, Annalisa ha celebrato il suo matrimonio ad Assisi nella Basilica di San Francesco. Si tratta di un luogo che sta molto a cuore al marito Francesco Muglia. Alla cerimonia sono stati invitati solamente amici stretti e parenti della coppia. In seguito, tutti insieme, sono andati a mangiare in un ristorante non lontano dal centro.

La festa di matrimonio, la quale è stata preceduta dalle nozze celebrate anche con rito civile, è stata organizzata a Tellaro (in provincia di La Spezia). Qui sono arrivati tantissimi volti della TV italiana e del mondo della musica. Tra quelli che siamo sicuri abbiano presenziato possiamo citare Fabio Rovazzi, Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

Tra gli ospiti attesi, poi, ci sarebbero stati anche J-Ax e Fedez con la moglie, ma su questo non abbiamo conferme ancora. Si tratta solo di indiscrezioni:

“Tra gli ospiti sono attesi l’amica e compagna di talent Alessandra Amoroso, il suo produttore Davide Simonetta in arte d. whale con la fidanzata Veronica Ferraro, qualcuno dice Fedez con la moglie Chiara Ferragni e J-Ax”.

Quello che sappiamo per certo, però, è che Annalisa e il marito si sono scambiati un tenero bacio alla fine del rito civile e questo momento è stato immortalato anche da una foto dei paparazzi. A pubblicare l’immagine è stato il sito Rai News, il quale ha impresso su carta questo dolce scambio di tenerezze.

Nn ci resta, ora, che aspettare che siano i novelli sposi a pubblicare sui loro social le fotografie di questa giornata così speciale per loro e per tutti quelli che sono stati invitati. Noi vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più.

Nel frattempo, come sempre, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. QUI per la foto.