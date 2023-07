Ciro Ferrara: la figlia Benedetta sposa all’Anema e Core di Anacapri

Gossip | Vip Style

Niccolo Maggesi | 3 Luglio 2023

Ciro Ferrara all’Anema e Core

Ciro Ferrara è stato tra gli ospiti dell’Anema e Core, il locale principe di Anacapri frequentato da turisti e tanti VIP, specie nella stagione estiva. L’ex calciatore e allenatore, che negli ultimi anni è apparso in TV nel talent Amici Celebrities e, più di recente, in Pechino Express, era sull’isola per il matrimonio della figlia Benedetta.

Benedetta è la primogenita di casa Ferrara, avuta da Ciro durante il matrimonio con Paola Pallonetto. Con l’ex moglie il 56enne napoletano ha avuto anche Paolo e Giovan Battista, che con papà ha fatto coppia nell’ultima edizione dell’adventure game di Sky.

Nella foto: Ciro Ferrara sorride sulla pista dell’Anema e Core

Il matrimonio di Benedetta Ferrara

Benedetta Ferrara è stata fidanzata per anni con Andrea Bettarelli, e i due sono finalmente convolati a nozze la scorsa settimana dopo aver avuto anche un bambino nel 2020.

Ciro Ferrara annunciò che sarebbe diventato nonno al pubblico di Canale 5, che raccolse la sua incontenibile euforia nella versione VIP del programma condotto da Maria De Filippi. “Mia figlia è incinta, diventerò nonno”, svelò allora, precisando che Benedetta lo aveva pregato di tenere per sé la notizia ma di non essere riuscito a trattenersi.

Il matrimonio della figlia di Ferrara era organizzato nel paradiso caprese, e sarebbe dovuto culminare proprio nell’eccezionale festa all’Anema e Core. Qui, papà Ciro si è prestato a un divertente siparietto salendo sulla pista al centro del locale e intonando i più grandi successi del repertorio neomelodico. Da O surdato ‘nnammurato a Simmo e Napule paisa’, l’ex calciatore ha cantato ora con Gianluigi Lembo e la sua band, ora con la figlia stessa che li ha raggiunti sul palco.

Nella foto: (da sinistra) Andrea Bettarelli, Gianluigi Lembo, Benedetta Ferrara

Scatenatissimo tra familiari, amici e gli altri ospiti del locale, Ciro Ferrara ha coinvolto il pubblico e naturalmente la figlia con il marito.

Uno dei momenti più emozionanti, riferisce lo staff, è stato quando l’ex allenatore della Sampdoria ha afferato il cappello di Lembo per indossarlo lui stesso. Il segno evidente che Ferrara è tra gli amici più cari della famiglia Lembo. Sul panama bianco che è uno dei simboli dell’Anema e Core band sono infatti ricamate le parole del fondatore del club: “Ca passione e cu l’ammore me ‘nventai anema e core”.