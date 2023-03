NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2023

Khaby Lame arriva a Los Angeles per la cerimonia di premiazione degli Oscar 2023: l’influencer non era però l’unico italiano presente.

Anche Khaby Lame è arrivato a Los Angeles

Ieri a Los Angeles si è svolta le cerimonia di premiazione degli Oscar 2023, durante la quale diversi film si sono aggiudicati una statuetta. Ad arrivare come ospite della serata è stato anche Khaby Lame, uno degli influencer più noti e amati del momento. Già qualche giorno fa il tiktoker, come qualcuno saprà, sui social aveva rivelato ai suoi fan che sarebbe stato presente agli Oscar, coronando così il suo sogno. Ieri sera così Khaby ha sfilato sul red carpet, per poi godersi la cerimonia dall’interno del teatro. In seguito su Instagram Lame, parlando dell’esperienza vissuta in queste ore, ha affermato:

“Ero così felice di andare alla notte degli Oscar, che sono stato il primo a entrare nella sala. C’eravamo io e le persone che stavamo sistemando le luci. Tutte le altre persone erano fuori, per mangiare qualcosa al buffet della notte degli Oscar. Mentre ero seduto lì e mi guardavo intorno, pensavo che fino a ieri facevo il muratore e sognavo di fare l’attore e fare film. Stasera mi ritrovo alla notte degli Oscar, ancora devo realizzarlo. Voglio dire solo una cosa: i sogni diventano realtà se ci credi davvero. Il resto sono parole”.

In molto però hanno notato che Khaby Lame non è stato l’unico italiano presente alla cerimonia degli Oscar 2023. Ad arrivare a Los Angeles è stato infatti anche Lorenzo Zurzolo. L’attore, come qualcuno saprà, ha rappresentato il nostro paese essendo tra i protagonisti della pellicola “EO” di Skolimowski, che ha ricevuto una nomination da parte dell’Accademia, nella categoria Miglior film internazionale. Zurzolo ha così a sua volta partecipato alla cerimonia, tuttavia il lungometraggio non ha vinto la statuetta.

Grande soddisfazione dunque per Kahby e Lorenzo, che per la prima volta hanno partecipato alla notte più importante di Hollywood.