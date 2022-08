Khaby Lame è cittadino italiano

Nonostante Khaby Lame viva in Italia da quando aveva un anno, la cittadinanza italiana gli è stata conferita solo oggi, 17 agosto 2022. A Chivasso (Piemonte), suo paese natale, si è tenuto il giuramento davanti all’Ufficiale di Stato Civile e alla presenza degli assessori comunali del posto, del Presidente del Consiglio Comunale e del consigliere comunale. Questa la frase pronunciata dal tiktoker più famoso di sempre: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato“. Le sue prime parole, precedute dalla firma dei documenti ufficiali, sono state come riporta anche il sito Webboh:

Sono molto orgoglioso. Mi sentivo italiano anche prima di oggi, è cambiato poco per me, però ora sono ufficialmente italiano anche sulla carta. Mi sono sempre sentito come tutti gli altri dato che ho sempre vissuto qua.

In passato Khaby Lame si era molto lamentato del non essere ancora riuscito a ottenere la cittadinanza italiana. Nel suo lungo sfogo aveva affermato:

Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me, il visto e magari la cittadinanza mi renderebbero le cose più facili, ma non sarei contento pensando a tutte quelle altre persone che magari sono anche nate in Italia e non hanno lo stesso diritto.

Dopo questa esternazione Khaby Lame ha ricevuto la risposta del sottosegretario degli interni Carlo Sibilia: “Volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo“. Tutto è bene quel che finisce bene. Seguiteci, nel frattempo, per non perdervi tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.