Vincenzo Chianese | 13 Marzo 2023

Parla Martina Nasoni

Come sappiamo per alcune settimane a vivere nella casa del Grande Fratello Vip 7 come ospite è stata Martina Nasoni. L’ex gieffina ha così ritrovato il suo ex Daniele Dal Moro, col quale però le cose non sono andate come previsto. Tra i due infatti ci sono stati dei forti scontri, fino a quando l’ex tronista di Uomini e Donne non ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Martina. Ma non solo. Pochi minuti prima che la Nasoni lasciasse definitivamente il programma, tra lei e Dal Moro c’è stata un’accesa discussione, durante la quale sono volate parole grosse. In questi giorni intanto la vincitrice del GF 16 è tornata sui social e solo poche ore fa ha parlato nuovamente del rapporto con Daniele, dopo aver smesso di seguirlo su Instagram. A chi le chiede se riuscirà a riallacciare i rapporti con il Vippone, Martina replica:

“Sinceramente credo che non ci sia nulla da riallacciare. Credo fortemente che il nostro rapporto sia iniziato 4 anni fa all’interno della casa del Grande Fratello e credo proprio che si sia concluso quest’anno all’interno dello stesso contesto. Quindi lì dove è iniziato tutto è anche finito tutto”.

Pare dunque che Martina Nasoni abbia le idee ben chiare sul suo rapporto con Daniele Dal Moro, che ormai sembrerebbe essere giunto al capolinea. Nel mentre pochi giorni fa l’ex gieffina sui social ha parlato dell’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, e in merito ha affermato:

“Ci tenevo a fare queste storie per ringraziarvi per il supporto. Ci saranno sempre momenti alti e bassi nella vita, in generale, devo essere sincera, sono felice del percorso che ho fatto. Ed è stato nuovamente bellissimo vivere dei giorni là dentro. È stata più tosta della prima ma sono grata di averlo fatto, soprattutto per le persone che ho incontrato e non vedo l’ora di rivedere. Per il momento non mi sento di fare nomi ma per non influenzare nulla perché il GF Vip non è terminato”.