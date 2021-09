1 Nuovo record per Khaby Lame

Da mesi il nuovo fenomeno del web è Khaby Lame. Come in molti sapranno il giovane influencer ha debuttato su TikTok, ottenendo in breve un successo inaspettato, diventando l’italiano più seguito del noto social. Con i suoi simpatici video infatti il tiktoker ha raggiunto una popolarità incredibile, conquistando il cuore degli utenti. Tuttavia la sua scalata al successo non si è limitata a TikTok. Pochi mesi fa infatti Khaby è arrivato anche su Instagram, dove inaspettatamente ha superato addirittura il numero di follower di Chiara Ferragni, da sempre l’italiana più seguita al mondo.

A oggi come se non bastasse Lame ha quasi raddoppiato i suoi numeri. Mentre l’imprenditrice digitale infatti è alla soglia dei 25 milioni di seguaci, il tiktoker ne sta per raggiungere 44 milioni! Per di più in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Khaby Lame infatti ha superato su Instagram anche la regina indiscussa di TikTok, Charli D’Amelio! Quest’ultima infatti ha ben 43,8 milioni di seguaci, mentre l’influencer italiano ne ha appena raggiunti 43,9 milioni! Nuovo importantissimo record dunque per Khaby, che attualmente si conferma essere come uno dei volti più amati del web. Su TikTok intanto la D’Amelio continua a essere la numero uno per eccellenza. L’influencer è infatti a quota 124 milioni di follower, mentre Lame ne ha 111 milioni. Che nelle settimane a venire Khaby spodesti Charli anche dal noto social così come accaduto per Instagram?

In attesa di scoprire cosa accadrà, rivediamo le dichiarazioni di Lame dopo aver superato Chiara Ferragni.