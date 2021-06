1 Grande traguardo per Khaby Lame

È senza dubbio il fenomeno del momento Khaby Lame. In poche settimane infatti l’ormai noto influencer ha raggiunto un successo inaspettato, conquistando TikTok e il web. Con i suoi simpatici video infatti il creator ha letteralmente spopolato sul social network, diventando l’italiano più seguito della piattaforma. A partire dal 15 marzo 2020 ad oggi infatti Lame ha ottenuto oltre 75,2 milioni di follower, guadagnando in pochi giorni ben 4 milioni e mezzo di fan. Ma non solo. Qualche settimana fa a fare una stima ipotetica di quanto potrebbe guadagnare Khaby è stato ClavdioManca, che facendo alcuni calcoli ha affermato:

“TikTok paga 0,01 centesimo di euro per 1000 visualizzazioni e lui nell’ultimo mese ha fatto 1 miliardo e 977 milioni di visualizzazioni. Quindi facciamo questo numero diviso 1000 ed il risultato è 1 milione e 977 mila. Questa cifra sommata per 0,01 centesimo di euro, otteniamo 19,777 euro, che è quello che ha guadagnato nell’ultimo mese”.

Naturalmente si tratta di stime del tutto ipotetiche, e non si hanno certezze dei reali guadagni del tiktoker. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa che ha portato l’influencer nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Poco fa infatti Khaby Lame è diventato l’italiano più seguito su Instagram, con ben più di 24 milioni di follower, superando nientemeno che Chiara Ferragni, che fino a oggi deteneva il primato!

Questo importante traguardo non è di certo passato inosservato, segno dunque che la popolarità dell’influencer accresce ogni giorno sempre di più. Nel mentre qualche giorno fa Khaby ha parlato dei suoi sogni e dei suoi progetti futuri. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.