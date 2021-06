1 Khloe Kardashian di nuovo single

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica e del gossip sono Khloe Kardashian e suo marito Tristan Thompson. Come è noto i due si sono conosciuti nel 2016, dopo che l’imprenditrice ha divorziato da Lamar Odom, dando il via ad una chiacchierata storia d’amore. Due anni più tardi è nata la prima figlia della coppia, True Thompson, ma qualche mese dopo è arrivata la prima battuta d’arresto. A febbraio 2019 infatti Khloe annunciò la separazione da Tristan, dopo che quest’ultimo l’aveva tradita con la migliore amica di Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Ciò nonostante a luglio 2020 la Kardashian decise di perdonare Thompson, dandogli una seconda opportunità. Tuttavia la felicità pare sia durata solo una manciata di mesi. Da tempo infatti si mormora che il cestista si sia avvicinato alla modella Sydney Chase, e secondo Page Six i due avrebbero “un’amicizia particolare”. Adesso come se non bastasse arriva un’altra notizia, che sta già facendo discutere il web intero.

Pare infatti che Khloe Kardashian abbia lasciato di nuovo Tristan Thompson, dopo che quest’ultimo l’avrebbe nuovamente tradita. Stando a quanto si legge sui tabloid americani, sembrerebbe che il cestista abbia tradito ancora sua moglie con ben tre donne a una festa di compleanno. Tristan sarebbe infatti stato avvistato mentre entrava in una camera con tali persone, riemergendo dopo 30 minuti.

Cosa sarà accaduto dunque in realtà e come evolveranno le cose tra Khloe e suo marito? In attesa di saperne di più, pare che anche Kanye West, ex marito di Kim Kardashian, abbia un nuovo flirt. Andiamo a rivedere di chi si tratta.