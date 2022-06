Kim Kardashian in un'intervista ha rivelato che cosa sarebbe disposta a fare per mantenersi sempre giovane

La rivelazione di Kim Kardashian

Kim Kardashian sta per lanciare una nuova linea beauty e per l’occasione ha rilasciato un’intervista con delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere il popolo del web. Sicuramente ha volutamente esagerato, ma i social non perdonano, Ma che cosa ha detto? L’influencer ha rivelato che farebbe di tutto per mantenersi sempre giovane e far sembrare di avere meno anni di quelli che ha realmente.

Ecco le sue parole al New York Times, come riportato anche dal sito Indian Express: “Proverei di tutto. Se mi dicessi che dovrei letteralmente mangiare della cacca ogni singolo giorno per sembrare più giovane lo fare. Lo farei e basta“. Un discorso che ha fatto storcere il naso a molti. Ecco, infatti, alcuni esempi di post che sono stati pubblicati in seguito. Partiamo con chi pensa che stesse scherzando, ma crede ci sia anche un po’ di verità:

Lo penso anche io. Ma c’è sempre un po’ di verità in ogni scherzo. Non lo so. Si guadagna da vivere soprattutto grazie al suo aspetto. Di conseguenza non ha il lusso di non poter sembrare bellissima e giovane.

Un altro commento rivolto a Kim Kardashian è il seguente: “L’ossessione di provare a definire la natura è da pazzi. Invecchiare è perfettamente normale. Le linee sulla vostra faccia sono indicative delle emozioni che avete provato negli anni. La prova che siete esistiti e vissuto la vita. E non c’è niente di male in questo“. E si continua con:

Seriamente, normalizziamo il non aver paura di invecchiare e crescere. L’unico motivo per il quale vorreste essere giovani per sempre è solo se foste insoddisfatti della vostra vita. E tutto questo viene da una persona molto ricca. I soldi sono diversi dalla felicità.

Voi che cosa ne pensate della situazione che hanno creato le parole di Kim Kardashian? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci per tante altre news.

