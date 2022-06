Il problema intimo di Roger Balduino

Roger Balduino qualche puntata fa ha dovuto abbandonare L’Isola dei Famosi per alcuni problemi medici a seguito di un infortunio nel corso di una prova. A darne notizia un comunicato ufficiale da parte della produzione:

Lo spirito dell’Isolati informa Pamela che Roger, per motivi medici è costretto ad abbandonare. Da questo momento la tua avventura continuerà ad essere in solitaria. […] Dopo ben due lunghi mesi, l’avventura di Roger sulle spiagge dell’Honduras termina qui. Nonostante la forza e la tanta tenacia, le sue condizioni fisiche non gli permettono di proseguire il gioco: Roger, infatti, per motivi medici è costretto ad abbandonare definitivamente l’Isola e a fare ritorno in Italia.

Tornato in Italia, quindi, Roger è stato ospite a Pomeriggio Cinque con altri suoi ex compagni di viaggio. Oltre che a parlare del triangolo con Estefania e Beatriz, per il quale è stato attaccato dai naufraghi presenti, ha fatto riferimento anche a un problema intimo che lo tormenta dal suo ritorno nel nostro Paese. Barbara d’Urso ha iniziato il discorso così, come riporta anche Blogtivvu: “Roger durante questo servizio stava facendo una storia su Instagram e mi ha detto ‘io ho un segreto pazzesco’, lo vuoi dire questo segreto? Eh ma qua i segreti non valgono!“.

Roger Balduino, quindi, ha confermato: “Io ho un problema, un problema grande… ecco il segreto che dicevo!“. Vladimir Luxuria, non contenta, ha rivelato: “Io ho verificato, come la dottoressa Giò, ha un problema a sedersi. Che è un problema che può succedere all’Isola“. La d’Urso ha replicato: “Sei caduto?” e il naufrago ha risposto: “No… è un fatto grave“. La conversazione si è chiusa con il commento della conduttrice: “Vabbè, sta male, deve essere caduto e non riesce più a sedersi“.

Continuate a seguirci per molte altre news su L’Isola e non soltanto.

Novella 2000 © riproduzione riservata.