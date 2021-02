1 La figlia di Kim Kardashian attaccata sul web. Lei la difende

Qualche tempo fa vi avevamo parlato di una bizzarra dedica che North aveva ricevuto, oggi però ci spostiamo su un argomento che ha davvero acceso gli animi sul web. Qualche tempo fa, come potete vedere anche dalla foto qui sotto, Kim Kardashian ha postato un meraviglioso dipinto dicendo che a realizzarlo era stata sua figlia, la quale ha 7 anni. Molti utenti sul web, però, non ci hanno creduto e hanno cominciato ad avanzare diverse teorie.

Il dipinto realizzato dalla figlia di Kim Kardashian

Alcuni, in particolar modo su Twitter, pensano che abbia acquistato il quadro per poi disegnarci sopra la propria firma. Altri, invece, credono alle parole della celebrità americana. Questo perché in una delle Stories del suo profilo Instagram ha pubblicato il post scritto da qualcuno che dice: “Tutti parlano del dipinto di North West ma non si ricordano che la miglio amica della figlia ha fatto quasi la stessa identica cosa. Che succede?“. Kim, allora, ha commentato affermando che entrambe vanno a scuola della stessa insegnante d’arte.

Ma non finisce qui. Kim Kardashian, probabilmente stufa dei continui commenti negativi rivolti alla figlia North, ha espresso il suo malcontento tramite un messaggio che vi riportiamo di seguito in un’immagine e chi vi traduciamo:

Non giocate con me quando si parla dei miei bambini. Mia figlia e la sua migliore amica stanno prendendo delle serie lezioni di pittura ad olio e i loro talenti e la loro creatività vengono incoraggiati e fatti crescere. North ha lavorato duramente sul dipinto, il quale ha richiesto diverse settimane per essere ultimato. Da mamma orgogliosa ho voluto condividere il suo lavoro con tutti. Vedo, ora, sui social media degli articoli, pubblicati da adulti, che cercano di capire se lo ha fatto davvero lei o no. Come vi permettete di vedere bambini realizzare cose fantastiche e poi accusarli di non essere fantastici? Per favore smettete di mettervi in imbarazzo con la negatività e permettete ad ogni bimbo di essere grandioso. North West lo ha dipinto, punto.

Il commento di Kim

E voi cosa ne pensate di questa storia? Fatecelo sapere e continuate a seguirci per altre news anche sui possibili futuri dipinti che realizzerà la figlia di Kim Kardashian.