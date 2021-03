1 La foto della 16enne Kim Kardashian

Come sappiamo nelle ultime settimane a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Kim Kardashian. La modella infatti sta ufficialmente divorziando da Kanye West, dopo le tensioni dell’ultimo anno, e la notizia naturalmente non è passata inosservata. Tuttavia Kim non si è persa d’animo, e sui social continua a condividere con i fan i momenti più belli della sua vita privata. Solo qualche ora fa, inaspettatamente, su Instagram la Kardashian ha postato una sua foto di quando aveva soltanto 16 anni, e ovviamente lo scatto è stato letteralmente preso d’assalto dai follower. Questa la stupenda immagine, che mostra una Kim radiosa e bellissima come sempre:

Nel mentre solo lo scorso mese Kim Kardashian è finita al centro della polemica per aver difeso sua figlia North sui social. Tutto è iniziato quando la modella ha condiviso un bellissimo dipinto realizzato proprio dalla bambina. A quel punto in molti hanno attaccato sia Kim che sua figlia. Secondo alcuni utenti infatti non sarebbe stata North a dipingere il quadro, ma una sua amica. La Kardashian ha fatto così chiarezza, affermando:

“Non giocate con me quando si parla dei miei bambini. Mia figlia e la sua migliore amica stanno prendendo delle serie lezioni di pittura ad olio e i loro talenti e la loro creatività vengono incoraggiati e fatti crescere. North ha lavorato duramente sul dipinto, il quale ha richiesto diverse settimane per essere ultimato. Da mamma orgogliosa ho voluto condividere il suo lavoro con tutti. Vedo ora sui social media degli articoli pubblicati da adulti che cercano di capire se lo ha fatto davvero lei o no. Come vi permettete di vedere bambini realizzare cose fantastiche e poi accusarli di non essere fantastici? Per favore smettete di mettervi in imbarazzo con la negatività e permettete ad ogni bimbo di essere grandioso. North West lo ha dipinto, punto”.

Nel mentre il web si chiede cosa accadrà nelle prossime settimane tra Kim Kardashian e Kanye West. Come affronterà il divorzio la coppia? Non resta che attendere per scoprirlo.