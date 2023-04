NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Aprile 2023

Morta la sosia di Kim Kardashian

In queste ore è arrivata una notizia che ha sconvolto il mondo dei social. Christina Ashten Gourkani, nota ai più per essere la sosia di Kim Kardashian, è morta all’età di 34 anni, dopo aver avuto un arresto cardiaco a seguito di un intervento di chirurgia plastica al quale si era sottoposta. Ad annunciare la scomparsa della modella americana, seguitissima su Instagram e su OnlyFans, è stata proprio la famiglia, tramite un post pubblicato sui suoi profili.

I parenti della Gourkani come se non bastasse hanno anche lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, per organizzare i funerali, previsti per la prossima settimana. Questo quanto si legge nell’annuncio pubblicato sulla piattaforma, riportato anche da FanPage:

“È con profondo dolore e il cuore spezzato che dobbiamo condividere la morte sconvolgente, sfortunata e inaspettata della nostra amata figlia e sorella Christina Ashten Gourkani. Alle ore 4.31 del 20 aprile abbiamo ricevuto una drammatica telefonata da un membro della nostra famiglia che, piangendo, ci ha detto che Ashten stava morendo. Quella telefonata ha mandato in frantumi il nostro mondo e ci perseguiterà per sempre. Dopo essere arrivati in ospedale, siamo stati informati che le sue condizioni stavano rapidamente peggiorando in seguito a un arresto cardiaco. Dopo la sua morte improvvisa, è stata abbiate un’indagine per omicidio colposo connesso a una procedura medica. Nessun ulteriore dettaglio sarà condiviso in questo momento”.

Non ci resta che salutare con affetto Christina Ashten Gourkani, sosia di Kim Kardashian. Ci uniamo inoltre al dolore della famiglia, che in questi giorni sta piangendo la scomparsa prematura della modella.