Kim Kardashian e Pete Davidson escono allo scoperto

Solo qualche mese fa Kim Kardashian e Kanye West dopo un lungo matrimonio hanno annunciato la separazione, lasciando il mondo intero senza parole. A quel punto entrambi hanno voltato pagina, e i due, pur rimanendo in buoni rapporti per il bene dei loro figli, hanno iniziato una nuova vita. In particolare l’imprenditrice ha ritrovato la felicità al fianco di Pete Davidson, e la loro frequentazione fin dal primo momento ha fatto discutere non poco. La neo coppia è stata avvistata insieme per la prima volta lo scorso ottobre, e da subito si è parlato di flirt.

Tuttavia né la Kardashian né tantomeno l’attore sono mai intervenuti per fare chiarezza. Almeno fino a ora. Nonostante da mesi infatti si parli della loro storia, Kim e Pete non hanno mai affrontato apertamente della questione. Qualche ora fa però è accaduto qualcosa di inaspettato, che naturalmente non è passato inosservato.

Con un post sui social infatti Kim Kardashian ha ufficializzato la sua relazione con Pete Davidson, postando una serie di scatti che li immortalano mentre ridono e si divertono insieme. I due hanno così deciso di uscire allo scoperto, nonostante i problemi delle ultime settimane con Kanye West. Proprio il rapper infatti non ha visto di buon occhio la nuova storia della sua ex moglie, e in più occasioni ha attaccato l’attore. A intervenire è stata la stessa Kim, che ha pregato il cantante di smetterla.

A quel punto West ha pubblicato delle chat inedite con la Kardashian, che in breve hanno fatto il giro del web. Nonostante i problemi con Kanye però sembrerebbe che la relazione tra Kim e Pete proceda nel migliori dei modi. A loro dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.

