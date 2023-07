Kim e Kourtney Kardashian litigano per colpa di Andrea Bocelli

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Luglio 2023

Kim vs Kourtney Kardashian

Chi conosce e segue la famiglia Kardashian sa bene che da anni c’è un rapporto conflittuale tra Kim e sua sorella Kourtney. Le due infatti non sono mai andate molto d’accordo, tuttavia da ormai diversi anni la loro rivalità, dovuta a questioni lavorative e personali, si è accentuata. Entrambe così da tempo cercano di mantenere le distanze l’una dall’altra, e ancora oggi non sembrerebbe esserci un punto di incontro tra loro. In queste settimane intanto è arrivata la nuova stagione di The Kardashians e uno dei temi principali dei nuovi episodi è proprio il rapporto tra le due sorelle.

In una delle nuove puntate infatti proprio Kim porta alla luce alcune tensioni con Kourtney, raccontando di quando le due hanno discusso per via di Andrea Bocelli. Ma cosa è accaduto e come mai il noto cantante è stato motivo di discussione tra le Kardashian? Andiamo a scoprirlo.

Tutto è iniziato quando Kourtney ha scelto di sposarsi in Italia, avendo come ospite d’onore proprio il celebre tenore, che per l’occasione si è esibito alle nozze. Tuttavia come qualcuno ricorderà anche Kim Kardashian in precedenza aveva deciso di sposarsi nel nostro paese, avendo sempre Bocelli come guest. A quel punto la modella, in The Kardashians afferma: “Mi sono sposata in Italia. Devo dire che mi hai copiata sposandoti in Italia? Chi si è esibito al mio matrimonio? Andrea Bocelli. Chi si è esibito al matrimonio di Kourtney? Andrea Bocelli. Hai rubato il mio paese e il mio performer per il tuo matrimonio. Bocelli è il mio artista uomo preferito di sempre”.

Kim and Kourtney fight is quite literally the richest fight we’ve ever witnessed on TV like..😭😭😭 #TheKardashians pic.twitter.com/0ivp0aDsDv — SHEA FROM THE BAY (@SheaFromTheBay) July 6, 2023

Pare dunque che le tensioni tra Kim e Kourtney siano ancora alle stelle, e che al momento non sembrerebbe essere possibile una riconciliazione tra le due sorelle. Ma quali altri rivelazioni emergeranno nel corso delle prossime puntate di The Kardashians? Non resta che attendere per scoprirlo.