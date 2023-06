NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Giugno 2023

La sorpresa di Kourtney Kardashian

In queste ore a fare emozionare il web è stata Kourtney Kardashian. La modella infatti ha annunciato al marito Travis Barker di essere incinta durante un concerto dei Blink 182, di cui il musicista è batterista. Come è noto, da mesi girava voce che la coppia stesse tentando di avere un figlio, senza però riuscirci. I due, che si sono sposati nel 2022 dopo aver ufficializzato la relazione solo l’anno precedente, come in molti sapranno sono già genitori. La Kardashian infatti ha già tre figli, nati dalla precedente relazione con Scott Disick, Mason Disick di 13 anni, Penelope Disick di 10 anni e Reign Disick di 8. Barker invece è padre di Landon Barker di 19 anni, e Alabama Barker di 17, nati dall’amore con l’ex moglie Shanna Moakler. In più è il patrigno di Atiana De La Hoya, di 24 anni.

Adesso però Kourtney e Travis hanno coronato il loro sogno d’amore e finalmente sono in attesa di un bambino. La notizia è stata rivelata in un modo del tutto inusuale, e proprio l’influencer ha fatto una meravigliosa sorpresa a suo marito. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Kourtney Kardashian si trovava in prima fila al concerto dei Blink 182 a Los Angeles, quando a un tratto ha alzato un cartello con su scritto: “Travis sono incinta”. A quel punto la band, stupita, si è fermata e il primo a correre a fare gli auguri alla modella è stato il cantante Mark Hoppus, che è prontamente sceso dal palco per congratularsi con la Kardashian. Subito dopo a correre ad abbracciare sua moglie è stato lo stesso Barker, che incredulo ha baciato dolcemente Kourtney. Il video del momento è stato anche condiviso sui social, e il filmato ha emozionato il mondo intero.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a questa splendida coppia, che a oggi è di certo una delle più belle del mondo dello spettacolo.