Maria Esposito smentisce le sue dichiarazioni uscite su Novella 2000

Nicolò Figini | 7 Luglio 2023

Maria Esposito ha smentito le dichiarazioni pubblicate sull’ultimo numero in edicola di Novella 2000

La smentita di Maria Esposito

Pochi giorni fa è stata pubblicata sul nuovo numero di Novella 2000, che trovate in edicola, un’intervista a Maria Esposito. L’attrice è principalmente conosciuta per il ruolo di Rosa Ricci nella fortunata fiction Rai “Mare Fuori” e proprio qui ha conosciuto il suo ex fidanzato Antonio Orefice.

La Esposito, qualche ore dopo, è intervenuta prontamente sui propri spazi social per smentire tali dichiarazioni, affermando che si è solo trattato di parole riportate in maniera errata. Ecco che cosa si legge anche nella foto qui sotto:

“Riguardo l’intervista di Novella 2000. Intendo dissociarmi poiché non sono mie dichiarazioni, Ma frutto della fantasia della giornalista. Non sono mie parole. Ho già chiesto alla rivista di rettificare quanto scritto ed eliminare l’intervista”.

Noi di Novella 2000 ci scusiamo ancora per l’inconveniente recato alla Esposito e a tutte le persone coinvolte in questa situazione.