Kontatto a Ibiza: ogni anima ha un colore

Ecco alcune proposte di look firmate Kontatto per un'estate bollente ma sempre elegante, tra grinta, colore e sensualità

Come vestire la nostra estate con outfit ideali per ogni situazione. Dall’ombrellone al divertimento serale, passando per i nostri incontri durante i caldi giorni estivi: Kontatto è per questo e tanto altro!

Fascino etnico anche al mare

L’influencer ed ex alunna de Il Collegio 4 Mariana Aresta da Rocha, 19 anni, indossa per Kontatto un sexy bikini crochet fantasia con chemisier etnico black and white.

Il look sexy delle serate estive

Roberta Zacchero, 19 anni, Valentina Cabassi, 25, Mariana Aresta, Valentina Georgia Pegorer, 31, Giorgia Crivello, 33, per le loro serate estive scelgono un total look Kontatto all black con cut-out, spacchi profondi, evening jumpsuit.

Perché le serate estive non sono mai state così sensuali!

Le proposte di Kontatto per l’estate

Per il giorno la scelta è turchese

Pranzo tra amici o aperitivo pomeridiano per Mariana Aresta, in jumpsuit turchese con torchon. Mentre Roberta Zacchero sceglie un top a balze in popeline abbinato a mini short sfrangiato.

Conturbanti con il costume intero

La sensualità di Giorgia Crivello fasciata in questo costume intero a patch con stringhe, che lo rende meno serioso e molto molto più sexy, complice la sgambatura del taglio.

Con Kontatto outfit per i caldi incontri

Non sempre è possibile restare in costume d’estate. Qui Roberta Zacchero ci mostra una gonna in sangallo e top in lurex monospalla per gli incontri diurni informali.

Le proposte di Kontatto nell’estate 2022

Il fascino del bikini con stringe croisé

Il bikini con parte inferiore regolabile indossato da Roberta Zacchero è un costume string laminato, con lacci incrociati, che dà all’outfit un tocco insolito.

Wild ed etnica sotto il sole

Un po’ cowgirl un po’ etnica Giorgia Crivello, che sceglie questo costume intero bustier con kaftano in pizzo ricamato.

Distinguersi anche nel solleone

Elegante con scarpa chiusa Mariana Aresta, che veste un pantalone a palazzo con top crop in fantasia etnica per i giorni d’estate nei quali vogliamo distinguerci.

I look dell’estate firmati Kontatto

Casual ma sempre con stile

Schiena scoperta per Roberta Zacchero, qui con un pantalone palazzo Tye & dye Kontatto, al quale abbina un top in tessuto fluido e collo drappeggiato.

Ai piedi dei freschi sandali che riprendono il colore della cintura.

Novella 2000 © riproduzione riservata.