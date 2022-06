1 L’attacco di Anna Munafò a Chiara Nasti

Nelle ultime ore Chiara Nasti è stata travolta da una nuova polemica, finendo in tendenza su Twitter. Qualche settimana fa l’influencer ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio. Nella giornata di ieri ha parlato dei chili che ha preso durante la gravidanza e ha ammesso di non essere ingrassata. Questa affermazione ha fatto scoppiare un vero e proprio caso mediatico. Un utente del web, infatti, le ha fatto notare che sarebbe normale mettere su qualche chilo in questa circostanza. La risposta è stata la seguente:

Nessuno. Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito.

L’affermazione di Chiara Nasti ha suscitato la rabbia del web e in molti si sono scagliati contro di lei. Tra loro anche un’ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Anna Munafò. Quest’ultima, come riporta anche Fanpage, ha commentato: “Io sono una di quelle che si è ‘svaccata’ nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto allora non rispondere offendendo“.

Anna Manafò già in passato si era molto battuta contro il body shaming, affermando di averlo subito su se stessa: “Mostra educazione che sicuramente avrai. Io ho preso 30 kg per la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne che di strada davanti ancora nei hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo, la fai tu“. Chiara risponderà a tutto questo? Staremo a vedere.

