1 Regalo da principessa quello di Kylie Jenner a sua figlia Stormi, l’imprenditrice le ha infatti fatto trovare fuori casa la carrozza di Cenerentola a grandezza naturale.

Non è da tutti ricevere un regalo da vera principessa, per la precisione una carrozza da principessa e, più nel dettaglio, quella di Cenerentola. Ma se sei la figlia di Kylie Jenner allora hai ottime possibilità di ricevere regali del genere. Se da piccoli ci sembrava di vivere in un sogno ad aver ricevuto in regalo la casa di Barbie, la cucina in miniatura o il robot Emilio, dopo aver visto il regalo fatto dalla Jenner vi ricrederete su tutto.

Come detto, infatti, la nota imprenditrice ha scelto di fare un regalo molto particolare a sua figlia Stormi Webster, nata il 1° febbraio 2018 (compirà tra poco tre anni) dalla relazione con il rapper Travis Scott. Si tratta della carrozza di Cenerentola. Ma non un giocattolo. Una vera carrozza a grandezza naturale.

È stata proprio Kylie a mostrarla a tutti attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram e lasciando a bocca aperta tutti i suoi seguaci. In realtà, specifichiamo, il regalo è arrivato da parte di Travis Scott. Lo dice la stessa Kylie nelle storie che trovate qui sotto:

Una pagina fan di Kyle e della sua famiglia ha inserito anche le foto della carroza di giorno in cui si vedono meglio alcuni dettagli.

Insomma provate invidia per il regalo della piccola Stormi?

Intanto ecco le ultime notizie sul lavoro e la vita privata di Kylie Jenner…