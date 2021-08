Kylie Jenner in attesa del secondo figlio? Alcune fonti lo confermerebbero

Kylie Jenner aspetta un altro bambino?

Stando a quanto riporta il sito Page Six, alcune fonti vicine a Kylie Jenner avrebbero confermato il fatto che sta aspettando un altro bambino. Dicono, infatti, che l’influencer di 24 anni ne sia entusiasta. Non ha mai nascosto di voler dare un fratellino o una sorellina a Stormi, la sua primogenita che oggi ha 3 anni. Durante un’intervista con Harper’s Bazaar aveva rivelato: “I miei amici mi stanno facendo molte pressioni… Amano Stormi. E sicuramente sento la pressione di darle un fratello o una sorella. Ma non è ancora in programma“.

Il rumor ha cominciato a circolare dopo che Caitlyn Jenner aveva annunciato, pochi giorni fa, di star aspettando l’arrivo un altro nipote. Alla fine, però, abbiamo scoperto che stava parlando di Burt Jenner, il quale sta aspettando il terzo figlio dalla fidanzata Valerie Pitalo. Ad ogni modo, sappiamo che Kylie Jenner aveva nascosto la prima gravidanza al mondo intero. Il pubblico, infatti, l’ha scoperto solo una volta concluso il parto. Forse sceglierà la stessa strada anche questa volta. Le ragioni che l’avevano spinta a tale scelta erano le seguenti:

Ho condiviso molto della mia vita. Ero davvero giovane quando sono rimasta incinta. Non sapevo come l’avrei portato all’attenzione del pubblico e dell’opinione di tutti. Penso fosse qualcosa che dovevo affrontare da sola.

Molti fan hanno notato alcuni indizi sulla possibile gravidanza di Kylie Jenner proprio nel corso di questa estate. Vestiti un po’ più larghi e hanno notato che al sushi aveva ordinato pietanze con solo avocado e niente pesce crudo. Per smentire la notizia, però, l’influencer ha poi pubblicato sui suoi social la foto di un Martini e di una cena a base di pesce crudo. I fan, tuttavia, si sono domandati se ha davvero consumato quanto ha fatto vedere. Per ora non possiamo saperlo. Continuate a seguirci per non perdervi altre news e aggiornamenti in merito.

Novella 2000 © riproduzione riservata.