1 L’imprenditrice statunitense Kylie Jenner produce un igienizzante per le mani. Piovono critiche sull’iniziativa per il prezzo eccessivo

Arrivano nuove critiche nei confronti di Kylie Jenner e stavolta non a causa del nuovo lancio commerciale dei prodotti per il make-up o delle sue scelte personali e private. In un momento di grande difficoltà a livello mondiale a causa della pandemia, a partire dallo scorso anno, anche l’imprenditrice si è messa a lavoro per la produzione di un igienizzante mani. Fin qui nulla da dire, se no fosse per il prezzo, a detta di molti, troppo eccessivo. Ma vediamo insieme quanto accaduto.

Alcuni utenti, infatti, non hanno molto gradito la mossa di mercato di Kylie Jenner nel lanciare il disinfettante in questione (a cui è accorpato anche il pacchetto di mascherine) pubblicizzato qui sotto nel post pubblicato dalla statunitense su Instagram:

"Adorerai il nostro nuovo disinfettante per le mani e il nostro pacchetto di maschere per rimanere al sicuro e pulito mentre sei in movimento!" ha scritto Kylie Jenner nel suo account ufficiale.

Come dicevamo nelle righe precedenti, secondo qualcuno, infatti, Kylie Jenner è stata accusata di voler approfittare del momento, ma anche del prezzo scelto per il prodotto di cui vi abbiamo parlato. Pare infatti che il tutto costa la bellezza di 7 dollari, che corrisponde a 5,73 Euro. Per qualcuno la cifra è un po’ troppo alta e quindi soggetta a contestazioni.

Kylie Jenner solo 5 giorni fa ha annunciato il lancio sul mercato dell‘igienizzante per le mani. Si tratta di un disinfettante ad asciugatura rapida che contiene l’80% di alcol e glicerina. Purtroppo però non ha ottenuto l’impatto sperato nel proprio pubblico (e non solo), ma è stata invece sommersa da una valanga di critiche e attacchi più disparati sui vari social. I fan, ma anche gli altri utenti della rete, si sono totalmente divisi sulla questione. Andiamo a leggere cosa ne pensano…