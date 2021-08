1 Valentina Nulli Augusti esce con il tentatore Manuel?

Non molto tempo fa vi avevamo parlato del fatto che Valentina Nulli Augusti sembrava frequentare il tentatore Manuel Di Bernardo. Il profilo Instagram Whoopsie, infatti, li aveva immortalati insieme durante una cena e aveva scritto così:

Temptation Island: Valentina a cena con un tentatore Dopo Temptation Island, Valentina Nulli Augusti e il tentatore Manuel Di Bernardo sono usciti insieme a cena a Roma. Cosa ci faranno insieme? Sembra essere definitivamente giunta al termine la storia tra la Nulli e Tommaso Eletti – che vedremo nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip” -. Ricordate come si era lasciata la coppia un mese dopo le vicende del programma? Valentina aveva deciso di troncare la storia, mentre Tommaso era estremamente intenzionato a riconquistarla, nonostante avesse baciato la tentatrice Giulia, anche fuori dalle mura del villaggio. Valentina starà aprendo un nuovo capitolo? Voi cosa ne pensate?

In queste ore l’ex protagonista di Temptation Island 2021 ha risposto alcune domande dei fan. Tra queste ce n’era una in cui le si chiedeva proprio se stesse uscendo con Manuel. Questa la sua risposta come riporta anche il sito Isa e Chia:

Siamo usciti a Roma. Ci sentiamo tutti i giorni. Tra me e lui c’è un grande feeling. Ma non ho in questo momento una progettualità. Esco da una storia, mi vivo tutto quello che mi fa stare bene, in tutti gli ambiti. Quello che sarà o non sarà verrà naturale. L’amore non mi è mai mancato, non l’ho mai cercato… In questo momento voglio vivere solo belle energie.

Una risposta che non fa molta chiarezza sul rapporto tra lei e Manuel. Poco dopo, però, ha parlato anche di Tommaso Eletti, il suo ex fidanzato, e ha rivelato cosa pensa di lui oggi. Per scoprire cos’ha detto continuate a leggere…