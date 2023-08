La Diva del Tubo: i fan impazziti per i suoi ‘micro-bikini’

Social

Niccolo Maggesi | 11 Agosto 2023

La Diva del Tubo posa in bikini su Instagram e scatena i commenti dei follower che ne ammirano il fisico non senza qualche polemica…

La Diva del Tubo in bikini sui social

L’estate di Alisha Griffanti, decisamente meglio nota come La Diva del Tubo, scorre sul filo microscopico di bikini che mozzano il fiato.

L’artista e performer meneghina è in vacanza in Liguria, e oltre alle energie per il prossimo anno lavorativo sta raccogliendo online anche tanti complimenti (e qualche polemica) per le sue pose ammiccanti in costume da bagno.

Da settimane, la modella da quasi mezzo milione di follower continua a esibire le sue mise estive preferite via Instagram. A prevalere, tra i tanti bikini indossati, sono quelli più stretti che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Colori pastello, dal rosa chiaro al verde acqua, ma anche tonalità più grintose, tessuti traslucidi, animalier o magari tagliati in forme originali, che danno specialmente risalto al suo ipnotico décolleté.

Fra tutti, lei ammette candidamente (ma con quell’espressione ammaliante che è il suo segno particolare) di preferire i più corti, stretti, striminziti. D’altronde La Diva del Tubo è famosa per gli outfit trasgressivi, le minigonne inguinali, gli spacchi vertiginosi o gli abiti dai tessuti che al tatto suscitino il brivido seducente che l’ha resa la famosa dominatrice del Web.

Nei commenti al disotto di ciascuno scatto o Reel che sia si trovano esternazioni senza filtri. Da chi – anche donne – si meraviglia della sua bellezza ed esprime ammirazione fino quasi all’invidia, a chi invece non risparmia la polemica.

“Tutti a dire che questa ragazza è perfetta,” scrive per esempio un utente, “ormai si hanno in testa stereotipi irraggiungibili e poco sani di come deve essere la bellezza”. Ma La Diva del Tubo non si lascia certo scomporre. Anzi, è lei che ancora una volta dimostra che piacersi significa avere profonda consapevolezza di sé.

Rispondendo alle reazioni più aspre ai video in cui si propone mezza nuda, sottolinea quanto ami valorizzare il suo lato A e si dice benedetta dal fatto di non aver mai avuto bisogno di una dieta. Al contrario, è conscia di non aver avuto uguale fortuna con il lato B, del quale si definisce carente.

Ma i follower non se ne sono accorti, anzi le lanciano un apprezzamento dietro l’altro proprio per le forme procaci e rotonde al punto giusto. “Narcisista ma gnocchissima”, “Mi scusi dea dell’Olimpo se esisto”, “Credo che ogni donna che nega di voler avere il tuo corpo menta a se stessa”.

Se mai ne avesse bisogno, la Griffanti potrà insomma continuare a nutrire senza sosta la sua autostima!