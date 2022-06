1 Nicola Savino condurrà La Fattoria?

Il ruolo da opinionista a L’Isola dei Famosi a Nicola Savino sta facendo molto bene, soprattutto sotto il punto di vista professionale. Nella prossima stagione televisiva, infatti, potrebbe essere pieno di impegni. Secondo le indiscrezioni gli verranno affidati diversi show. Tra questi il ritorno de La Fattoria. A riportare la notizia Il Giornale, come raccontato anche dal sito Biccy: “Tra le novità della prossima stagione televisiva su Tv8 approderà Nicola Savino con un nuovo game in access. Non è finita qui perché al conduttore è stata affidata anche la riproposizione del reality“.

Le novità su Savino, però, non finiscono qui perché Dagospia in realtà ha parlato di un altro reality. In quel caso, infatti, sempre su TV8 si vociferava di una nuovissima edizione di Music Farm:

Se Rai, in maniera sorprendente, tiene in panchina il titolo cult “Ora o mai più”, altrove si punta proprio sull’effetto della trasmissione guidata da Amadeus. Dalle parti di via Rogoredo gira voce che Tv8 avrebbe messo nel suo mirino un titolo molto amato sui social: “Music Farm”. L’ultima edizione del reality musicale è andata in onda nel 2006 e in queste ore sarebbe in corso una discussione proprio con la tv satellitare. Nessuna certezza ma se l’operazione dovesse ottenere l’ok, in pole position per la conduzione ci sarebbe Nicola Savino, nuovo volto di Tv8, che guiderà anche un game show nell’access prime time dopo la chiusura di Guess my age.

Quindi, Nicola Savino potrebbe essere il presentatore de La Fattoria o di Music Farm. Entrambi i siti, invece, restano fermi sul fatto che a lui sarà affidato un game show nell’access prime time, il quale andrebbe a sostituire Guess My Age. Staremo a vedere che cosa accadrà in futuro. Per adesso, infatti, rimangono solamente indiscrezioni da verificare e confermare. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Le notizie intanto proseguono…