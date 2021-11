1 Le parole di Rico contro Dayane Mello

L’esperienza di Dayane Mello a La Fazenda si sta rivelando un vero e proprio incubo. A seguito delle molestie e stupro per mano di Nego do Borel, il quale continua a negare di averle fatto del male, per lei non sembra esserci pace. Di recente, oltretutto, la modella è stata vittima anche di bullismo e bodyshaming. La generale situazione che si trova a vivere continua a indignare i fan, che chiedono a gran voce di farla uscire dal programma.

Adesso però l’ex concorrente del GF Vip è stata presa di mira da un altro concorrente. Parliamo di Rico Melquiades, una delle celebrità del web. Proprio lui ha accusato Dayane Mello di essere stata lei con alcune esternazioni a fare del bodyshaming verso altri concorrenti ed è stata accusata da lui di razzismo. Parole forti quelle di Rico, che hanno fatto rimanere molto male Dayane. Ma non è tutto, perché il concorrente nel dirle queste cose e attaccarla, l’ha fatto urlandole a pochi centimetri dal suo viso, aggredendola verbalmente.

Questo uno dei tanti video che mostra quanto accaduto tra Dayane Mello e Rico Melquiades durante la festa a La Fazenda. Solange Gomes così come Mileide Mihaile hanno spesso diviso i due. Lui ha più volte gridato “Fai schifo” rivolgendosi a Dayane.

Questo ha problemi seri e nella vita vera sarebbe finito meritatamente gambe all'aria dopo mezzo minuto.

pic.twitter.com/zaAeZfUYEF — NO TAGGHI – Fornitrice ufficiale di Quechua ⛺ (@tranviadeseo) November 14, 2021

Lui poco dopo ha parlato con un’altra concorrente, Valentina, e ha spiegato di essere molto deluso da Dayane. Immagini sicuramente non belle da vedere in TV, che ricordano altri episodi che si sono verificati anche al Grande Fratello in Italia e che hanno portato all’espulsione immediata dei concorrenti. A quanto pare, però, a La Fazenda ancora non è stato preso alcun provvedimento disciplinare (QUI UN ALTRO VIDEO DELLO SCONTRO).

A rincarare la dose anche la distanza tra Aline e Dayane. La prima infatti le avrebbe addirittura dato della falsa, dopo esserle stata accanto per tanto tempo. Insomma per Dayane Mello La Fazenda si sta rivelando più dura del previsto e non è mancata una reazione da parte sua nei confronti di Rico. Continua…