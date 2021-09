1 Di nuovo molestie a La Fazenda

La Fazenda, reality ora in onda in Brasile, sta facendo molto discutere. Alla trasmissione sta partecipando Dayane Mello, che abbiamo visto all’ultimo Grande Fratello Vip 5 qui in Italia. La modella nelle scorse settimane è stata molestata da un concorrente di nome Nego do Borel. Episodio che si è verificato di nuovo e che sta facendo indignare il popolo della rete, anche perché non è stato ancora preso alcun provvedimento disciplinare.

Partiamo per ordine. Esattamente come successo la volta scorsa è stata organizzata una festa a cui Dayane Mello e tutti gli altri concorrenti hanno partecipato. Anche la brasiliana ha bevuto qualche drink di troppo (e anche sulla bevanda ci sono non poche polemiche). Viste le condizioni della Mello, i suoi compagni si sono premurati di aiutarla e farla mettere comoda, perché non in grado di proseguire la serata (ha anche battuto violentemente la testa). Dayane, oltretutto, avrebbe chiesto ad Alina di dormire con lei, forse perché si sentiva più al sicuro. Nego do Borel, però, ha allontanato la coinquilina per stare così solo con Dayane. Anche un altro partecipante (si chiama Rico) ha tentato di allontanare Nego, ma con scarso successo.

Dai video mostrati si vede Dayane Mello incosciente tra le braccia dell’uomo, che ne approfitta nuovamente della situazione. Altra cosa che è balzata all’occhio di chi guardava è che Nego avesse ancora una volta dei preservativi accanto al suo letto, messo poi sotto al cuscino. Sempre lui pare aver addirittura chiesto alla produzione di spegnere le luci per poter fare i suoi comodi. Esattamente come la volta scorsa Dayane Mello ha chiesto espressamente a Nego di lasciarla in pace.

Stando a quanto emerso, oltretutto, Nego avrebbe dei precedenti simili, accaduti prima della sua partecipazione a La Fazenda. Il che è ancora più preoccupante. Tra l’altro c’è chi sostiene che ieri il ragazzo sia stato insistente anche con altre concorrenti. Ma non è finita qui…