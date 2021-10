La Fazenda: Dayane Mello vittima di bullismo

Dayane Mello a La Fazenda

Il reality brasiliano La Fazenda (A Fazenda in portoghese) continua a far piuttosto discutere i telespettatori. Questo perché dopo le molestie e stupro da parte di Nego do Borel, Dayane Mello si trova a essere vittima anche di bullismo da parte dei concorrenti. Un qualcosa che ha suscitato una forte polemica.

A segnalare il tutto sono stati i fan della modella su Twitter, che hanno postato video e racconti che parlano di attacchi gratuiti e poco carini degli suoi compagni d’avventura. La prendono in giro per il suo accento o per il suo modo di parlare. Ma c’è chi ancora la prende in giro facendo i versi dell’asino, aggiungendo che a loro dire la voce di Dayane somiglia al ragliare del somaro. Dayane Mello viene ancora derisa per il suo aspetto fisico e c’è chi pure non si risparmia paragonando i suoi denti a quelli di un cavallo. Qui alcuni video a riguardo…

Per non farci mancare nulla in quella fattoria di merda alcuni partecipanti stanno prendendo,da giorni, in giro Dayane per i suoi denti, imitandola facendo versi, Dayane gia se né accorta. pic.twitter.com/lJjFasdm3G — peach_v🎃🦋 (@peach_v__) October 30, 2021

Così i suoi supporter hanno portato alla luce il fatto, chiedendo immediati provvedimenti alla produzione. Lo stanno facendo anche attraverso frasi come “DAYANE MERECE RESPEITO” (Dayane merita rispetto) o hashtag specifici. Il più possibile, infatti, i fan stanno diffondendo messaggi e video che possano arrivare a più persone possibili e “fare rumore”.

Anche lo staff della stessa Dayane Mello si è detto contrariato dall’accaduto e ha deciso di intervenire con un comunicato sui social, che vi riportiamo qui di seguito: “Noi del Team Dayane Mello ripudiamo ciò è stato praticato da altri partecipanti. Perché, come abbiamo potuto seguire negli ultimi giorni, alcune persone si sono rivolte a Dayane con un tono peggiorativo, attaccando la sua dignità. Il bullismo è un fenomeno sociale e, come evidenziato ieri, Dayane ha iniziato a rendersi conto. Il Bullismo, non è uno scherzo, non è intrattenimento. Il bullismo è un crimine”.

Il comunicato dello staff di Dayane Mello

Una situazione davvero delicata per Dayane Mello. Chi la segue chiede a gran voce, dopo quanto successo nelle scorse settimane e recentemente, che torni in Italia il prima possibile.