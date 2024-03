La noia di Angelina Mango subirà delle modifiche per l’Eurovision! La cantante spiega il motivo

Spettacolo

Andrea Sanna | 5 Marzo 2024

Eurovision 2024

Fresca vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango si prepara in vista dell’Eurovision Song Contest. A Radio Italia Solo Musica Italiana la cantante ha svelato che sarà costretta ad accorciare la durata della canzone, “La noia”. Ecco perché.

Eurovision, modifiche per La noia di Angelina Mango

Dopo la vittoria della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango è stata ospite di Radio Italia Live. La cantante non ha parlato solo del trionfo nella kermesse canora, che mai avrebbe immaginato, ma anche dell’Eurovision Song Contest che la vedrà protagonista.

In vista della manifestazione che si terrà a Malmö, Angelina Mango ha fatto sapere che dovrà per forza di cose accorciare “La noia”. Per quale motivo? Vi starete chiedendo. Semplicemente perché ogni artista in gara dovrà rispettare i 3 minuti massimi di durata delle canzoni, come imposto dal regolamento dell’Eurovision Song Contest.

“La noia” infatti dura qualche secondo in più rispetto a quelli concessi dal concorso canoro, come fatto presente dalla stessa Angelina Mango: “A malincuore dovremo accorciarla. Però La Noia resta La Noia anche con un secondo di canzone”, ha detto la cantante a Radio Italia. Non ha però specificato quali saranno le parti su cui interverrà per fare in modo che la canzone arrivi ai 3 minuti esatti.

Quindi quando ascolterete “La noia” all’Eurovision e vi accorgerete che manca qualcosa, ora sapete il perché!

Le parole di Angelina

Sempre a Radio Italia, dov’è Angelina Mango è stata protagonista del concerto nell’isybank Music Place, ha parlato anche di viaggi e progetti futuri, sostenendo che non si ferma e continuerà a scrivere, senza fare spoiler come giusto che sia.

Tornando ancora alla trasferta in Svezia per l‘Eurovision, Angelina Mango ha confidato di non avere ancora pianificato nulla del viaggio: “Sono sicura che la affronterò con la voglia di vivere il presente senza troppe aspettative. Poi mi piace viaggiare. Quindi magari riuscirò a fare anche un tour enogastronomico”, ha fatto sapere.

Intanto dopo l’Eurovision partirà il tour nei club in autunno e in estate non mancheranno le sorprese! Angelina Mango è carica e chissà quante sorprese ha in serbo per il suo pubblico.