Chi è Angelina, figlia di Mango? Età, fidanzato e Instagram

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2024

Angelina Mango, figlia di Mango, è stata la cantante di Amici 22. Arrivata nella scuola mediante una sfida, cosa sappiamo di lei? Ma chi è la figlia del compianto Pino Mango e qual è il vero nome di Angelina Mango? Qui di seguito in questa scheda conoscitiva vi presentiamo la giovane allieva del talent show: dall’età alla biografia, per passare a carriera, vita privata, Instagram e social.

Chi è Angelina Mango

Nome e Cognome: Angelina Mango

Data di nascita: 10 aprile 2001

Luogo di nascita: Maratea

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Ariete

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Angelina ha alcuni tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @angelinamango_

Profilo TikTok: @angelinamango__

Angelina Mango età e biografia

È arrivata ad Amici 22 dopo aver vinto una sfida ed è diventata una vera star. Parliamo di Angelina Mango, figlia dell’indimenticabile Pino Mango e Laura Valente (ex dei Matia Bazar).

Cosa conosciamo della sua biografia? Quanti anni ha Angelina Mango? Dove vive e dov’è nata? Partiamo con il dire che Angelina Mango è nata a Maratea il 10 aprile 2001. La sua età è di 22 anni ed è del segno dell’Ariete. La cantante vive a Milano dal 2016.

Fin da piccola Angelina si è avvicinata al mondo della musica, come vedremo in seguito. A tal proposito scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata, carriera e canzoni…

La vita privata della figlia di Mango

Sulla vita privata di Angelina in tanti si chiedono chi è la sua mamma e i suoi genitori? Ebbene, come detto precedentemente, la madre della cantante di Amici 22 è Laura Valente, anche lei cantautrice, mentre il padre è Pino Mango, uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano.

Quanti figli ha avuto Mango? Oltre Angelina, l’artista e sua moglie hanno avuto un altro figlio di nome Filippo. Quest’ultimo è un musicista, suona la batteria.

Angelina Mango è fidanzata e chi è il suo fidanzato? La cantante è felicemente impegnata con Antonio Cirigliano, musicista che fa parte della sua band. Nonostante le voci di crisi e rottura, lei in più occasioni ha smentito dicendosi molto innamorata.

Dove seguire Angelina di Amici 22: Instagram e social

Chi avesse piacere può seguire la figlia di Mango, Angelina (ora ad Amici) su diversi social. La cantante ha un profilo attivo su Instagram, dove condivide tutti i suoi progetti musicali.

È chiaramente possibile trovarla anche su YouTube, dove sono presenti i suoi brani più conosciuti.

Tra gli altri social in cui Angelina di Amici 22 è presente troviamo Facebook e TikTok.

Carriera

Come abbiamo scritto anche in precedenza, Angelina Mango è nata in una famiglia di artisti e fin da bambina ha sviluppato una passione per la musica.

Ha imparato anche a suonare il pianoforte e iniziato a fare di questo un vero e proprio lavoro. La carriera di Angelina di Amici, seppur giovanissima, vanta già dei concerti (in alcuni di essi ha accompagnato papà Pino insieme al fratello Filippo), ma anche un album e diverse canzoni.

Tra le sue influenze musicali ci sono il rap italiano e americano, così come l’R&B e la musica strumentale.

Nel corso degli anni, in carriera, ha avuto il piacere di aprire i concerti di alcuni artisti come Giovanni Caccamo. Pensate anche che Tiziano Ferro e Nashley hanno collaborato con lei e prodotto un suo pezzo.

Angelina Mango di Amici si è anche esibita sul palco del 1° maggio. È arrivata seconda nel talent di Canale 5, ma prima nella categoria canto. Dopo la trasmissione ha riscosso grande successo e vinto diversi premi. Nell’autunno del 2023 è previsto il suo primo tour.

Sanremo Giovani

Non tutti sanno ma Angelina ha avuto modo di partecipare anche a Sanremo Giovani, ma non è stata selezionata tra gli 8 finalisti.

Nel 2022, invece, per lei si presentata l’occasione di Amici 22.

Album e canzoni

All’attivo Angelina Mango di Amici 22 ha un album e un EP pubblicati. Il primo nel 2020, dal titolo Monolocale, il secondo dal titolo Voglia di vivere, più diversi singoli.

Tra le canzoni segnaliamo:

Sono aggrappata a te;

Va tutto bene;

Non sento più niente;

Iron Man;

Naviglio Grande;

Treno in corsa;

Muoio per niente.

Tra le uscite nel 2022, invece, Formica, Walkman e Rituali. Su Spotify (CLICCANDO QUI) è possibile ascoltarle tutte: da Ci vediamo domani a Voglia di vivere, Mani vuote e Che t’o dico a fa’, Fila indiana. Questo brano è tra gli ultimi singoli usciti e ha riscosso un successo enorme!

Pezzi questi che dopo Amici le hanno permesso di vincere importanti premi e partecipare a diversi Festival nel corso dell’estate.

Amici 22

A sorpresa Angelina Mango è entrata nella scuola di Amici 22. Fortemente voluta da Lorella Cuccarini e Arisa, che hanno chiesto di averla come sfidante, la cantante ha dovuto scontrarsi con Andrea Ascanio, scelto dalla giuria per sottoporsi alla prova.

Carlo Di Francesco ha giudicato le esibizioni e scelto così di premiare la figlia di Mango. Di conseguenza è lei ora l’allieva titolare, Ascanio ha dovuto quindi lasciare il suo posto.

Su Witty TV sono disponibili tutti i video di Angelina, così come le sue esibizioni e quelle degli altri allievi della scuola di Amici 22.

Angelina ha vinto il circuito canto e si è classificata seconda.

Angelina Mango a Sanremo 2024

Nel 2024 dopo un’estate piena di soddisfazioni, Angelina Mango la ritroviamo tra i Big di Sanremo 2024 con il brano La noia.

Chi ha scritto la canzone di Angelina Mango? Il pezzo vede la firma della stessa artista e di Madame, ma è prodotto da Dardust.

I Big a Sanremo 2024

Chi sono i Big in gara a Sanremo 2024 con Angelina? Ecco qui l’elenco completo di tutti i protagonisti di questa edizione:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

E poi: Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.