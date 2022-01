I primi rumor su La Pupa e il Secchione 2022

Tra pochi mesi su Italia 1 arriverà La Pupa e il Secchione 2022 e tanta è l’attesa per la nuova edizione del programma. Come sappiamo in queste settimane si sta a lungo discutendo della trasmissione e solo qualche giorno fa sono arrivate le prime indiscrezioni. Secondo quando svelato da Libero Quotidiano infatti pare che quest’anno a prendere in mano le redini del reality potrebbe essere nientemeno che Barbara d’Urso, che per la prima volta si metterebbe alla prova con questa esperienza. Adesso come se non bastasse a svelare altri rumor è stato Dagospia.

Secondo il noto portale, che conferma l’arrivo di Barbara come conduttrice, ci sarebbero delle grosse novità per La Pupa e il Secchione 2022. Stando a quanto si legge, a differenza delle ultime edizioni quest’anno si potrebbe tornerebbe alla diretta in studio, con tanto di concorrenti Vip e giuria. Dagospia come se non bastasse ha anche fatto il nome della prima ipotetica concorrente, Flavia Vento, e di due probabili giudici, Simona Izzo e Antonella Elia. Questo quanto si legge in merito;

“Barbara d’Urso traslocherà su Italia 1 per condurre la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”. Impostazione differente rispetto alle ultime edizioni: ritorno dello studio a Roma, concorrenti anche vip, forse con la diretta e con la giuria. Lontani da certezze e da contratti chiusi, alle prese con ritardi, vi diamo conto di alcune voci che girano sulla trasmissione. Tra i concorrenti potrebbe esserci la showgirl per mancanza di show Flavia Vento e si chiacchiera sulla presenza in giuria di Simona Izzo e Antonella Elia. Ipotesi che si concretizzeranno?”.

Come è specificato tuttavia al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni. Attualmente infatti gli autori de La Pupa e il Secchione 2022 sono ancora alla ricerca del cast perfetto e le trattative dunque potrebbero non concludersi. Non resta che attendere a questo punto per scoprire chi farà parte della prossima edizione del programma.

