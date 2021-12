La Pupa e il Secchione: Barbara d’Urso sarà la conduttrice?

Su Libero Quotidiano apprendiamo un rumor, ripreso poi anche da Dagospia, che riguarda la conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso. Volto storico di Mediaset per lei potrebbero esserci importanti novità. Stando a quanto raccolto dal sito web, infatti, sembrerebbe che l’azienda di Cologno Monzese voglia affidarle la conduzione de La Pupa e il Secchione.

Il programma di Italia 1 tornerà in TV a febbraio 2022 e dopo l’edizione condotta da Andrea Pucci con accanto Francesca Cipriani, pare si stia pensando a un rinnovamento. E chi meglio di Barbara d’Urso potrebbe ricoprire un ruolo del genere? Numerosi i reality che ha avuto modo di seguire nel corso della brillante carriera e La Pupa e il Secchione potrebbe essere un altro tassello importante.

Ovviamente si tratta di una curiosa indiscrezione sull’amata conduttrice di Canale 5, ma non vi è alcuna ufficialità su questa notizia emersa nelle ultimissime ore. In base a quanto fornito da Libero Quotidiano, infatti, sarebbe stato proprio Pier Silvio Berlusconi a voler smuovere le acque, dando così la possibilità a Barbara d’Urso di prendere il comando de La Pupa e il Secchione.

Questa per Barbara d’Urso, semmai dovesse essere confermata la news, potrebbe rivelarsi una nuova sfida affidata da Mediaset che da anni ormai crede in lei. La presentatrice può essere, senza dubbio, il volto giusto per Italia 1, in grado di raccontare in mondo leggero e spensierato le avventure dei concorrenti de La Pupa e il Secchione. Con i personaggi giusti, poi, non mancherebbero anche quelle dinamiche pronte a tenere i telespettatori incollati alla TV.

La scelta di Barbara d’Urso, che in tal caso si sposterebbe da Canale 5 a Italia 1, gioverebbe al secondo canale menzionato. La conduttrice è capace di unire un’ampia fetta di pubblico, da quello più adulto ai giovanissimi.

In attesa di conferme, continuate a seguirci per altre news!

