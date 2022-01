1 La crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Era nato tutto come uno scherzo di Giucas Casella, ma poi Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni se voleva fidanzarsi con lui. Lei ha preso tempo per la risposta, ma ad ogni modo i gieffini hanno avviato una conoscenza. Una frequentazione piena di alti e bassi, non solo per le presunte intromissioni di Jessica, ma anche per delle incomprensioni tra loro. Sembrerebbe, infatti, che Basciano vorrebbe fare un passo in più e dare un nome a ciò che sono. Sophie, invece, non ne sente ancora la necessità. Quest’ultima, infatti, sostiene che si stanno conoscendo soltanto da 20 giorni, troppo poco, in un contesto molto particolare.

In queste ore, quindi, Alessandro si è trovato in sauna con la gieffina per cercare chiarimenti. Le ha domandato da dove derivino le sue insicurezze con lui: non si fida oppure è rimasta scottata in passato? La sua risposta: “Dal fatto che posso stare bene qui dentro, che posso essere super carica, ma sono un po’ stanca. E quindi penso di essere sotto tono e un po’ in confusione, dentro di me. O ho una persona dalla mia parte che sta al mio fianco e mi asseconda e mi rende felice… O se mi devo sentire giudicata da te, puntare il dito da te…“.

Alessandro ha negato di aver mai puntato il dito contro di lei. Ha chiesto a Sophie Codegoni, allora, come mai non va a cercarlo per un abbraccio quando ne ha bisogno. Le ha detto di vivere senza pensare al giudizio degli altri: “Io ti capisco, sono contento di motivarti. Tu non l’hai mai fatto ma non mi interessa. Sono entrato da poco. La notte mi piace dirti che se sei stanca devi spaccare ugualmente“. La vippona, però, ha preso male l’essersi sentita dire che non lo motiva. (QUI per il video).

