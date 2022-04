1 Le anticipazioni della finale de La Pupa e il Secchione Show

Martedì 3 maggio va in onda su Italia 1 la finale de La Pupa e il Secchione Show, e nel corso della serata sapremo chi sarà a vincere questa edizione del reality. Come ben sappiamo quest’anno a condurre il programma c’è Barbara d’Urso, che come suo solito ha fatto un ottimo lavoro e ha saputo conquistare nuovamente il cuore del pubblico. Nonostante manchino ancora diversi giorni all’ultima puntata della trasmissione, solo qualche ora fa si è svolta la registrazione della finale, e sul web stanno già circolando alcune succulenti anticipazioni. A svelare quello che è accaduto in studio è stato infatti l’account Twitter “edosenzaemoji“, che ha raccontato i momenti salienti della serata.

A sorpresa, come si legge, Elena Morali, che partecipa al programma in qualità di Pupa, ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo compagno Luigi Mario Favoloso, col quale ha una relazione da diversi anni! Ma non solo. Sembrerebbe infatti che ci sia stato anche un durissimo scontro tra Soleil Sorge e Mila Suarez. Andiamo a scoprire di più su quello che sarebbe accaduto.

Sempre secondo quello che si legge dall’account “edosenzaemoji“, sembrerebbe che durante la finale de La Pupa e il Secchione Show, l’ex Vippona abbia dato zero all’esibizione della Pupa e di Gianmarco Onestini. A quel punto tra i tre è partito un accesso scontro, e pare che il pubblico si sia schierato dalla parte di Soleil e abbia fischiato contro Mila. A intervenire sarebbe stata Antonella Elia, che non ha trovato corretto il comportamento delle persone presenti in studio.

Grandi emozioni dunque ci aspettano durante la finale del reality. Ma chi sarà a vincere questa edizione? Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà. Appuntamento a martedì 3 maggio, come sempre su Italia 1.

