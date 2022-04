Chi è Elena Morali? Età, biografia, fidanzato e Instagram

Conosciamo meglio insieme chi è Elena Morali: dall’età al fidanzato, per passare alla carriera, Instagram e Facebook.

Chi è Elena Morali

Nome e Cognome: Elena Morali

Data di nascita: Ponte San Pietro (Bergamo)

Luogo di nascita: 28 gennaio 1990

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: modella e influencer

Marito: Elena è sposata con Luigi Mario Favoloso

Figli: Elena non ha figli

Tatuaggi: Elena non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @elenamoralireal

Elena Morali età, altezza e biografia

Partiamo con la biografia. Nata a Ponte San Pietro il 28 gennaio 1990, sotto il segno dell’Acquario, l’età di Elena Morali è di 32 anni.

Per quanto riguarda altezza e peso sappiamo invece che Elena Morali è alta 1 metro e 73 centimetri per 55 kg.

Dopo il diploma al Liceo Socio Psicopedagogico, ha iniziato a lavorare come promoter e hostess. Da sempre, però il suo obiettivo era di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, come vedremo in seguito. A causa delle sue ambizioni, purtroppo, non ha un bel rapporto con i suoi genitori. Questa confessione Elena Morali l’ha fatta durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Ma andiamo a scoprire insieme com’è nata la storia con Scintilla e cosa ha portato poi i due alla rottura e al matrimonio con Luigi Mario Favoloso..

Vita privata

Della vita privata di Elena Morali sappiamo che ha vissuto un’intensa storia d’amore con Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla. La loro relazione ha iniziato a vivere le prime difficoltà quando l’influencer ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2017. Si è spesso parlato, infatti, di un flirt con Marco Ferri.

In passato Elena Morali è stata fidanzata con il figlio di Umberto Bossi (ex leader della Lega), Renzo. Nel corso degli anni, però le sono state attribuite varie storie d’amore, tra cui quella con Guè Pequeno o Mario Balotelli, per non parlare di Daniele Di Lorenzo o Fabio Rondinelli. Tutti gossip che hanno fatto piuttosto discutere. Nonostante Elena abbia tentato di ricucire il rapporto con l’ex fidanzato Scintilla, qualsiasi sforzo sembra essere risultato vano.

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia nei primi mesi del 2020, per Elena Morali vi è stata una vera e propria svolta in campo sentimentale. L’influencer si è di fatto avvicinata a Luigi Mario Favoloso, vecchia fiamma di Nina Moric. Con l’ex gieffino ormai fa coppia fissa e i due hanno ufficializzato la loro relazione.

A metter maretta tra i due, però, è arrivata una confessione di Nina Moric da Barbara d’Urso, quando ha confidato di aver ricevuto una telefonata dalla Morali che ammetteva di stare insieme a Luigi solo perché ricattata da quest’ultimo. Accuse davvero fortissime, che hanno trovato però la piccata replica da parte di Elena Morali, che invece ha negato tutto e ha continuato a viversi la storia con il fidanzato, oggi marito, sebbene si siano verificati momenti particolari tra i due.

Proprio tra le colonne di Novella 2000, Elena Morali ha confermato la sua relazione con Favoloso. A seguire i due sono diventati marito e moglie e hanno celebrato il matrimonio a Zanzibar nel 2020. Promesse che rinnovano a ogni anniversario. La coppia non ha figli.

Dove seguire Elena Morali: Instagram e social

Chi volesse ha la possibilità, grazie ad una veloce ricerca sui social, di poter seguire Elena Morali sia su Instagram che su Facebook. Con i propri fan condivide tutto ciò che la riguarda da vicino, anche quel che concerne la sua vita privata.

È proprio grazie alle sue pagine ufficiali, infatti, che siamo venuti a conoscenza della relazione con Luigi Mario Favoloso.

Carriera

Ad oggi il lavoro di Elena Morali è quello di influencer, ma come abbiamo già accennato, da sempre la Morali è da sempre affascinata al mondo dello spettacolo, prendendo come suo punto di riferimento la conduttrice Michelle Hunziker.

La prima apparizione di Elena Morali nel piccolo schermo è avvenuta grazie a Miss Padania e in seguito con Miss Universo.

La Pupa e il Secchione

Nel 2010, però, ha ottenuto la vera e propria popolarità grazie alla partecipazione al programma di Italia 1, La Pupa e il Secchione, insieme al secchione Fulvio Di Gennaro.

Successivamente, sempre nello stesso anno, ha avuto il piacere di condividere il palco di Matricole e Meteore insieme a Nicola Savino e Juliana Moreira.

Tra le altre soddisfazioni che ha ottenuto Elena Morali nel corso della sua carriera, anche la comparsa nel videoclip musicale di Pitbull e pare che questo l’abbia anche spinta ad incidere alcuni brani come Vamos a Gosar o Touch Me.

Colorado

Ma altri programmi TV l’hanno vista protagonista. Ricordiamo ad esempio la sua conduzione a Colorado.

Isola dei Famosi

Altra partecipazione importante riguarda L’Isola dei Famosi.

Beautiful

Nel 2019, Elena Morali è riuscita a togliersi anche una piccola soddisfazione, dato che è stata scelta come comparsa in una puntata speciale di Beautiful. A dare conferma di questa notizia sia l’influencer che uno dei volti storici della telenovela, vale a dire Katherine Kelly Lang (che come ben sappiamo ricopre i panni di Brooke).

Negli anni ha fatto parte anche del cast di Chiambretti Night.

Elena Morali a La Pupa e il Secchione Show

Nel 2022 Elena Morali torna a far parlare di sé per essere concorrente della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show 2022. Alla conduzione della trasmissione troviamo Barbara d’Urso, affiancata dai 3 giurati: Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione

Qui di seguito ecco l’elenco con tutti i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show:

E ancora nell’elenco troviamo:

Tra loro solo una coppia di vincitori de La Pupa e il Secchione!

Il percorso di Elena Morali a La Pupa e il Secchione

Elena Morali ha fatto il suo ritorno nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione proprio nel ruolo di pupa.

La showgirl è arrivata in sostituzione di Flavia Vento, che si è invece ritirata. Dunque Elena affianca Aristide.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.