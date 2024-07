Non solo il Grande Fratello con la suggestione Furkan Palalı di Terra Amara. Pare che anche per Andreas Müller e Veronica Peparini potrebbe essere vicina la possibilità di prendere parte a un programma TV e nello specifico la nuova edizione de La Talpa.

La Talpa, tra i papabili Andreas Muller e Veronica Peparini

Tra proclami, rinvii, ora sembrerebbe essere finalmente vicina la nuova edizione de La Talpa. Il reality show dovrebbe arrivare alla sua quarta edizione con al timone di conduzione Ilary Blasi. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di vedere un’ex protagonista di Ballando con le Stelle (contesa persino con il GF), ora ora grazie a TV Blog sono spuntati altri due nuovi nomi.

Il sito ha fatto sapere infatti che tra coloro che avrebbero sostenuto il provino per partecipare a La Talpa ci sarebbero anche Veronica Peparini e Andreas Müller. Entrambi ex di Amici di Maria De Filippi, il primo nel ruolo di concorrente e poi professionista, lei come coreografa e insegnante. Successivamente la vita ha deciso di unirli anche nella vita reale e oggi sono tra le coppie più amate. Tra l’altro di recente sono anche diventati genitori delle gemelline Penelope e Ginevra. Per lui una nuova esperienza da genitore, mentre lei è già mamma di tre figli.

Adesso per loro, come si legge su TV Blog potrebbe essere vicina la possibilità di partecipare alla nuova edizione de La Talpa. Entrambi potrebbero certamente fare bene e dimostrare il loro valore. Ora resta da capire se questi rumor troveranno conferme nei prossimi mesi o si tratterà di semplici voci di corridoio.