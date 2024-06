Spuntano le prime indiscrezioni sulla nuova edizione de La Talpa, che dovrebbe vedere al timone di conduzione Ilary Blasi. Secondo i rumor tra le concorrenti ci sarà anche un’ex protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle!

La prima presunta concorrente de La Talpa

Dopo Battiti Live per Ilary Blasi gli impegni con Mediaset non sembrano essere di certo finiti! Molti rumor confermano infatti che l’amata conduttrice tornerà sui nostri teleschermi alla guida, per la prima volta, de La Talpa. C’è grande curiosità su chi saranno i prossimi protagonisti del reality show, che a quanto pare sarà registrato esattamente come avviene per Temptation Island.

A parlare e svelare qualcosa in più su La Talpa ci ha pensato stavolta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Il giornalista ha svelato il nome della prima presunta concorrente del programma televisivo di Mediaset. E, a quanto pare, dovrebbe trattarsi di un volto conosciuto, che abbiamo visto anche a Ballando con le Stelle:

“L’ex signora Totti si prepara per una nuova esperienza televisiva: condurrà il reality game La Talpa. Tra i concorrenti c’è pure l’ex ballerina di Ballando con le stelle, Sara Croce […] Il programma dovrebbe tornare in primavera, ci sono stati di sopralluoghi in Umbria, la società di produzione vuole un cast di vip mentre l’azienda (Mediaset, ndr) vuole un cast misto composto da vip e nip. La nuova edizione non avrà uno studio televisivo e sarà tutto registrato, tipo Temptation Island”, si apprende dal virgolettato.

Questa dunque l’indiscrezione su Sara Croce, spesso accostata a diversi reality, ma lei stessa ha sempre smentito. Di recente l’abbiamo vista, come detto, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, su Rai 1. Ancor prima, invece, è stata la Bonas di Avanti un Altro e come Madre Natura a Ciao Darwin. Si prospetta per lei una nuova esperienza televisiva a La Talpa? Ancora è difficile da dirsi! Staremo a vedere!