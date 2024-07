Continuano le voci in merito a una possibile frequentazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Ecco alcune indiscrezioni su ciò che sarebbe accaduto tra loro al matrimonio di Cecilia Rodriguez.

I rumor su Giulia De Lellis e Tony Effe

Non molto tempo fa Giulia De Lellis e Tony Effe erano stati avvistati insieme a girare per le vie di Napoli fino a tarda notte dopo il concerto di Geolier. Un evento che aveva subito fatto scattare qualcosa nella testa dei fan, che adesso li vorrebbero vedere insieme come coppia. Il settimanale Chi, che li aveva paparazzati, ha così commentato:

“Vedi Napoli e poi…ti innamori? Giulia De Lellis, tornata single, e Tony Effe hanno trascorso una lunga notte calda nella città partenopea. Che è iniziata con il concerto di Geolier ed è proseguita in giro per il centro storico fino all’alba. È nata una nuova coppia?”.

Di recente invece Tony e Giulia hanno preso parte come invitati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e per tale ragione sono spuntati sul web diversi rumor a loro associati. Deianira Marzano ha rivelato che la De Lellis avrebbe scelto un tavolo lontano dal cantante perché alle nozze era presente anche il suo ex storico Andrea Damante: “Non voleva creare caos“.

La prima indiscrezione su Giulia De Lellis e Tony Effe

Tuttavia, stando a una segnalazione arrivata all’esperta di gossip, pare che il caos sia scoppiato lo stesso. Sembrerebbe, secondo una fonte lì presente, che Giulia De Lellis abbia litigato con una ragazza perché “si era nascosta a fumare con Tony“. Inoltre viene aggiunto che avrebbe “fatto una scenata da pazza“. Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero e dobbiamo fare molta attenzione perché potrebbe trattarsi di fake news.

La presunta sfuriata dell’influencer

Solo i diretti interessati potranno rivelarcelo e noi rimarremo a disposizione per qualsiasi precisazione, smentita o conferma da parte dei protagonisti di questa storia.