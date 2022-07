1 Filippo Bisciglia verso La Talpa

In queste settimane si parla sempre di più della nuova edizione de La Talpa. Questa andrà in onda nel 2023 su Mediaset e a parlarne ci ha pensato Piersilvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti. Ha, inoltre, aggiunto che lo show sarà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi:

Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa. La conduzione ci sarà. Parliamo di un prime time di Canale 5, fatto insieme a Fascino e a Maria De Filippi. Ci sarà una conduzione, speriamo sia una di quelle di primo livello ma è in work in progress totale (…) A me piacerebbe che il conduttore fosse della squadra che già fa parte di Mediaset, ne abbiamo tanti, però non c’è niente di definito

Abbiamo parlato tanto del cast e della conduzione. Per quanto riguarda quest’ultimo punto si è fatto il nome di Simona Ventura, anche se ha smentito tutte le voci. Anche Stefania Orlando si è detta interessata a diventarne presentatrice, ma non a diventare concorrente. In lizza, almeno stando alle indiscrezioni, ci sarebbero Gemma Galgani e Ida Platano. Ovviamente, però, non sappiamo cosa ci sia di vero. Adesso spunta anche un dettaglio sull’inviato. In base a ciò che ha rivelato Amedeo Venza su Instagram, si tratterebbe di Filippo Bisciglia:

La Talpa! Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!

Cosa accadrà, quindi, non è ancora chiaro. Le notizie, però, non terminano qui, Ci sono, infatti, notizie anche in merito all’ipotetica opinionista dello show. Per scoprire di chi stiamo parlando continuate a leggere…