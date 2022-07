1 Simona Ventura condurrà La Talpa?

AGGIORNAMENTO 21/07: Nella giornata di oggi Simona Ventura ha risposto a un utente di Twitter che ha postato il rumor secondo il quale lei avrebbe condotto La Talpa. La presentatrice, però, ha negato il suo coinvolgimento affermando: “Non se ne parla“.

Ormai si sta parlando tanto anche della nuova edizione de La Talpa. Da quando Piersilvio Berlusconi ha affermato, alla presentazione dei palinsesti Mediaset, che tornerà in onda, si sprecano le indiscrezioni su chi sarà alla conduzione o nel cast in generale. Tra le ultime, news, per esempio, possiamo citare il rumor che vede Ida Platano o Gemma Galgani nel ruolo di concorrenti. La messa in onda è prevista per la primavera 2023, quindi dovremo attendere ancora un po’ di tempo prima di scoprire i vari dettagli.

Fatto sta, però, che un nuovo rumor ha fatto riferimento alla possibile conduttrice. Su Instagram, infatti, Amedeo Venza ha pubblicato tra le sue Stories una foto di Simona Ventura. L’influencer ha scritto quanto segue: “Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza“. Se sarà davvero così oppure no non è ancora da to saperlo. Del resto si tratta soltanto di voci di corridoio. Vedremo cosa succederà.

Fino a poco tempo fa, infatti, la favorita alla conduzione del reality era Silvia Toffanin. Questo ciò che scriveva TVBlog sempre come indiscrezione:

Partiamo da un dato di fatto. La Talpa è stata fortissimamente voluta da Piersilvio Berlusconi, che già in sede di presentazione dei palinsesti dello scorso anno, il vice Presidente del gruppo Mediaset ne ha dato notizia della sua acquisizione per sei anni con grande gaudio, davanti ai giornalisti presenti. Quest’anno il programma non è stato prodotto, ma nella prossima stagione televisiva pare proprio che si farà e quali migliori mani se non quelle di una di famiglia per condurlo. Silvia Toffanin non ha mai condotto prime serate di reality e si è sempre dimostrata abilissima nella conduzione di Verissimo, programma del day time. Ma chi ha fortemente voluto Silvia per farle da traino la domenica pomeriggio nel bis settimanale del suo programma? Ha voluto Amici di Maria De Filippi, per altro amica di famiglia e particolare non trascurabile, molto abile nel confezionare trasmissioni televisive con la sua Fascino.

