Sono state caricate le primissime immagini della nuova edizione de La Talpa e Marina La Rosa ci ha già regalato una lite con Gilles Rocca. Cosa è successo.

La prima lite a La Talpa

Come reso noto dal promo ufficiale La Talpa parte martedì 5 novembre su Canale 5 con la prima puntata d’esordio. Per stuzzicare la curiosità del pubblico, Mediaset ha già condiviso dei video in anteprima di quello che succederà durante la serata in cui conosceremo tutte le coppie e le prove.

Nei tre video condivisi, dove i concorrenti si sono presentati, hanno cominciato a mettersi in gioco, c’è anche uno spazio di condivisione. Durante un momento a tavola, c’è stata una prima lite tra Marina La Rosa e Gilles Rocca a La Talpa. E da quel che vediamo sembra persino essere prima mattina e lo spazio dedicato alla colazione.

A portare al faccia a faccia è stata proprio Marina La Rosa, che ha posto una domanda ai protagonisti, proponendo loro il gioco della verità: “Facciamo il gioco della verità per conoscerci meglio!“. Così è stata data la parola a Marco Melandri e gli è stato detto di porre un quesito a uno di loro. L’ex pilota ha scelto Gilles Rocca: “Quale percorso ti ha portato ad accettare di fare La Talpa?“.

A questo punto l’attore ha fatto un lungo discorso, in cui si è aperto ai suoi compagni, rivelando il periodo passato di depressione. Nel corso del suo racconto, però, Marina La Rosa si è distratta e si è messa a parlare a bassa voce con Ludovica Frasca. Le due hanno scambiato qualche battuta e risatina. Tale comportamento ha stizzito e non poco Gilles Rocca, che è sbottato:

“Se non ve ne frega un c***o smetto. Ti sei distratta? Se ti interessa te la ripeto, altrimenti no”, ha esordito il concorrente de La Talpa, che ha poi ripreso la parola. “Il problema è che tu neanche hai sentito la domanda, siete voi a decidere cosa è interessante e cosa no? Io sto raccontando una mia cosa personale e voi parlate fra di voi, state facendo il buono e il cattivo tempo. Decidete voi quale sono le domande interessanti e le risposte interessanti“.

Non si è fatta troppo intimidire Marina La Rosa, che ha subito messo al suo posto il compagno d’avventura: “Credo che tu sia un egoriferito“. In seguito dalle immagini abbiamo anche visto che Diletta Leotta ha voluto saperne di più e di conseguenza ha scavato a fondo alla questione.

Solo durante la prima puntata però sapremo meglio cosa è successo. In ogni caso Marina La Rosa e Gilles Rocca hanno già animato la prima puntata. Ne vedremo delle belle!