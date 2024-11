In attesa della prima puntata de La Talpa, emergono nuove indiscrezioni sul programma. Pare infatti che ci sarebbe stata una lite piuttosto accesa tra due concorrenti, per un motivo abbastanza bislacco: “Si sono tirate i capelli, discussione assurda poi degenerata. Surreale”.

La Talpa, rissa tra due concorrenti

Stasera finalmente dopo tanta attesa su Canale 5 fa il suo ritorno La Talpa. Grazie ai video postati su Mediaset Infinity abbiamo già qualche anticipazione, come per esempio la lite tra Gilles Rocca e Marina La Rosa, ma a quanto pare non sarà l’unica! Almeno non secondo le altre indiscrezioni di cui tanto si vocifera.

LEGGI ANCHE: Violenta lite nella notte post puntata, Lorenzo è una furia contro Helena e Maria Vittoria

Se Andreas Muller avrebbe chiesto a Veronica Peparini di sposarlo, lei gli avrebbe detto sì per poi bacchettarlo, ci sarebbe stata anche un’altra accesa discussione. Stando ai pettegolezzi ci sarebbe stata una litigata poi degenerata. Pare che tutto sia partito con quello che sembrava essere uno scherzo tra i due concorrenti de La Talpa. In base a quanto riportato i due concorrenti pare parlassero di chi ha o meno più follower.

LEGGI ANCHE: Alfonso Signorini fa una battuta su Jessica e cita Carlo Conti

A lanciare il pettegolezzo è stata Deianira Marzano sul suo profilo Instagram. Tra le storie ha riportato: “A La Talpa si sono tirate i capelli! Tutto è iniziato per una discussione assurda su chi avesse più followers sui social. Sembrava quasi uno scherzo, ma le cose sono degenerate in un attimo, e la situazione è diventata surreale“.

La storia Instagram di Deianira Marzano su La Talpa

Queste sono al momento le indiscrezioni che sono spuntate fuori a poche ore dall’inizio della nuova edizione del programma televisivo di Canale 5. Non sappiamo se effettivamente si è verificato un fatto simile e semmai dovesse essere sarà mostrato o tagliato in fase di montaggio.

LEGGI ANCHE: Annalisa ospite a sorpresa al concerto di Tananai

In ogni caso La Talpa non è ancora iniziata ma c’è davvero tantissima attesa per questa sera e noi non vediamo l’ora di saperne di più!