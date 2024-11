La messa in onda de La Talpa è sempre più vicina! Svelata finalmente la data ufficiale della trasmissione e alcune delle immagini e anticipazioni della prima puntata del reality televisivo di Canale 5. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Quando inizia La Talpa

A differenza di quel che si poteva pensare, La Talpa anticipa la sua messa in onda per questa nuovissima edizione, tutta rinnovata. Se in un primo momento si era detto che sarebbe iniziata l’11 novembre, ora abbiamo la certezza che la data d’inizio della trasmissione è anticipata in realtà a martedì 5 novembre! Capiremo poi più avanti se ci saranno nuovi cambiamenti di palinsesto, come si era ipotizzato.

A rivelarci tutto è stato il promo ufficiale lanciato da Mediaset nella giornata di oggi, in cui non solo abbiamo scoperto finalmente la data corretta di inizio de La Talpa, ma abbiamo avuto modo di vedere anche le prime immagini della trasmissione, la gara tra i concorrenti e i primi sospetti tra loro.

Come detto dal filmato, l’abilità di ogni concorrente sarà quella di non fidarsi di nessuno e cercare di scovare il traditore o la traditrice che fa il doppio gioco e che dunque è La Talpa.

Sta arrivando il reality in cui l’abilità sta nel non fidarsi di nessuno 🤫



I primi contenuti esclusivi de #LaTalpa vi aspettano da domani su Mediaset Infinity e la prima imperdibile puntata è in arrivo martedì 5 novembre su #Canale5! pic.twitter.com/0NCAZHJGov — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) October 31, 2024

Le prime anticipazioni

Direttamente dal sito e app di Mediaset Infinity sono spuntate fuori le prime immagini della nuova edizione de La Talpa. In un primissimo video sono stati presentati i concorrenti di questa stagione del reality televisivo di Canale 5.

Come di consueto Diletta Leotta ha domandato subito a ogni protagonista: “Sei tu La Talpa?”. Chiaramente nessuno di loro si è rivelato e hanno cominciato ad adottare le prime strategie di gioco. Quindi abbiamo assistito alle primissime prove, che hanno destato alcuni sospetti tra i concorrenti.

A ognuno di loro è stato chiesto di chi si fida di più e, di conseguenza, sono emersi dei nomi. Quello più acclamato è stato Gilles Rocca, che avuto il compito di affidare delle ancore a ogni concorrente, in base al responso di ognuna, sono stati eletti i preferiti e gli eliminati. C’è chi si è fidato e chi invece ha deciso di cambiarla.

Non sono mancati anche i primi dissapori tra i protagonisti de La Talpa. In particolare tra Gilles Rocca da una parte e Marina La Rosa e Ludovica Frasca dall’altra.

Infine la risposta alle 15 domande che si dovranno contendere coloro che non riusciranno a vincere l’asta. E anche questo ha generato delle discussioni, perché qualcuno è arrivato a puntare una cifra altissima pur di evitare il test!

Le anticipazioni presenti su Mediaset Infinity permettono così di introdurre il pubblico nei vari meccanismi di gioco. Peraltro non solo la data di inizio il 5 novembre, ma c’è un’altra interessante novità! Da giovedì 7 novembre ci sarà “La Talpa Detection”. Si tratta di un format pensato per la piattaforma online, che darà tutte le anticipazioni della messa in onda, con un focus sui vari elementi di investigazione.

