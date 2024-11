Nel corso dell’ultima puntata de La Talpa abbiamo scoperto che è stata Lucilla Agosti a sabotare le prove nel corso di queste puntate. Tuttavia non tutti sanno che la produzione del reality show ha deciso di registrare più finali alternativi. Andiamo a scoprire perché.

La scelta della produzione de La Talpa

È ufficialmente terminata la quarta edizione de La Talpa. Ieri sera infatti su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Diletta Leotta, che è stato vinto da Alessandro Egger. Ma non solo. Durante la serata infatti Lucilla Agosti ha rivelato di essere la traditrice del gruppo. Nel corso delle settimane dunque la schermitrice ha sabotato le varie prove e ha in seguito raccontato quando e come è intervenuta per mettere i bastoni tra le ruote ai suoi compagni.

La Agosti nel mentre, parlando del suo ruolo ha aggiunto: “È stato snervante. La cosa più difficile? Non poter entrare nel gruppo per paura che qualche cosa trapelasse da me. Ero sempre concentrata per non far arrivare niente. Mano a mano che si andava avanti, dovevo manomettere la missione del gruppo e questa cosa mi procurava una spaccatura interiore”.

Non tutti però sanno che la produzione de La Talpa, nel corso delle riprese dell’ultima puntata, ha deciso di registrare più finali alternativi. Il motivo? Evitare spoiler e indiscrezioni sulla vera identità del traditore del gruppo. I finalisti dunque, a turno, hanno dovuto fingere di essere la talpa. In questo modo dunque nessuno dei concorrenti, così come la stessa Diletta Leotta, ha saputo come stavano in realtà le cose.

In queste ore nel mentre su Mediaset Infinity verranno rilasciate le ultime tre puntate integrali di questa edizione. Grande opportunità dunque per tutti i fan di gustarsi al meglio gli ultimi appuntamenti con il reality show, che senza dubbio ha appassionato una buona fetta di pubblico.