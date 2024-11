Poche ore fa è arrivata notizia che Angelo Madonia lascia ufficialmente Ballando con le Stelle a seguito di alcune divergenze professionali. Oggi giunge voce che sarà Samuel Peron a sostituire il ballerino e a danzare con Federica Pellegrini.

Samuel Peron torna a Ballando con le Stelle

In queste ore è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che ha fatto discutere il web. Con un comunicato ufficiale infatti la produzione di Ballando con le Stelle ha annunciato che Angelo Madonia, partner di ballo di Federica Pellegrini, lascia ufficialmente il programma a causa di alcune divergenze professionali. Questo quanto si legge nella nota diramata: “La produzione di Ballando, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti”.

La notizia naturalmente in breve ha fatto il giro del web, alimentando la discussione tra i fan del talent show di Milly Carlucci. In queste ore intanto sui social è arrivata anche la reazione di Madonia, che ha condiviso un post contro Selvaggia Lucarelli, con la quale ha avuto uno scontro durante la scorsa puntata. Ma non è finita qui. Poco fa infatti è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan della trasmissione.

È stato infatti annunciato che a sostituire ufficialmente Angelo Madonia a Ballando con le Stelle sarà nientemeno che Samuel Peron. Dopo il recente addio al talent show dunque il maestro di ballo tonerà, seppur momentaneamente, all’interno del cast e nel corso delle ultime puntate danzerà al fianco di Federica Pellegrini.

Ma come se la caverà la coppia e come ci stupiranno i due? Non resta che attendere la prossima diretta per scoprirlo.