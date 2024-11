Ieri sera, nel corso dell’ultima puntata del reality show, è stato rivelato che Lucilla Agosti è La Talpa. Poco dopo è stato mostrato un video con tutti i sabotaggi della conduttrice durante le varie prove.

I sabotaggi di Lucilla Agosti a La Talpa

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata de La Talpa, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. A vincere il reality show è stato infatti Alessandro Egger, che ha portato a casa un montepremi di ben 38 mila euro. Ma non solo. Poco dopo infatti è stata rivelata l’identità del traditore del gruppo. A sabotare il resto dei concorrenti durante le varie prove è stata Lucilla Agosti, che in queste settimane ha messo i bastoni tra le ruote ai suoi amici. La conduttrice a quel punto, dopo essersi tolta questo peso, ha affermato:

“È stato snervante. La cosa più difficile? Non poter entrare nel gruppo per paura che qualche cosa trapelasse da me. Ero sempre concentrata per non far arrivare niente. Mano a mano che si andava avanti, dovevo manomettere la missione del gruppo e questa cosa mi procurava una spaccatura interiore. C’è stato un momento in cui ho pensato di non farcela. Dopo la discussione con Veronica mi sono sentita terribilmente sola. È stato difficile”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti è stato mostrato un video con tutti i sabotaggi di Lucilla Agosti a La Talpa e abbiamo dunque scoperto quando e come ha agito la conduttrice durante le prove. La speaker radiofonica ha anche spiegato come ha fatto a sabotare alcune sfide e di certo possiamo affermare che ha svolto un lavoro impeccabile.

È il momento di scoprire tutta la verità: ecco come ha agito #LaTalpa Lucilla! 😉 pic.twitter.com/nvGC3426Ll — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 26, 2024

Termina dunque questa edizione del reality show condotto da Diletta Leotta, che senza dubbio è riuscito ad appassionare una buona fetta di pubblico.