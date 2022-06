1 Silvia Toffanin condurrà La Talpa?

Se ne parlava già nel 2021 de La Talpa, ma all’epoca lo stesso Piersilvio Berlusconi non aveva ben chiaro cosa ne sarebbe stato del reality: “Non abbiamo deciso nulla de La Talpa. Non sappiamo nemmeno quando andrà in onda. Ci sarà di sicuro un altro reality dopo il GF VIP, due vedremo“. Grazie a TVBlog, invece, adesso possiamo quasi avere la certezza che lo show arriverà su Canale 5 prima di quanto possiamo pensare:

Secondo quanto apprende TvBlog La Talpa tornerebbe in onda nella prossima stagione tv di Canale 5 ma attenzione e qui sarebbe la novità. Per la prossima primavera dunque potremmo vedere in onda Isola e Talpa contemporaneamente, magari la prima per esempio di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì, a seconda delle esigenze di palinsesto del momento

Ma per quanto riguarda la conduzione? Le ultime indiscrezioni punterebbero tutte su Silvia Toffanin, già al timone di Verissimo. A rivelarlo TVBlog, come riporta anche Isa e Chia:

Partiamo da un dato di fatto. La Talpa è stata fortissimamente voluta da Piersilvio Berlusconi, che già in sede di presentazione dei palinsesti dello scorso anno, il vice Presidente del gruppo Mediaset ne ha dato notizia della sua acquisizione per sei anni con grande gaudio, davanti ai giornalisti presenti. Quest’anno il programma non è stato prodotto, ma nella prossima stagione televisiva pare proprio che si farà e quali migliori mani se non quelle di una di famiglia per condurlo?

Un’ipotesi che avrebbe senso dato che il reality sarà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Su di loro nelle ultime settimane è circolata un’altra indiscrezione che vedrebbe Silvia Toffanin prendere il posto di Maria nel pomeridiano di Amici. Vedremo che cosa accadrà. Ecco come prosegue il discorso:

Silvia Toffanin non ha mai condotto prime serate di reality e si è sempre dimostrata abilissima nella conduzione di Verissimo, programma del day time. Ma chi ha fortemente voluto Silvia per farle da traino la domenica pomeriggio nel bis settimanale del suo programma? Ha voluto Amici di Maria De Filippi, per altro amica di famiglia e particolare non trascurabile, molto abile nel confezionare trasmissioni televisive con la sua Fascino.

