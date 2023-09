Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

La Vita in diretta

Durante la puntata de La Vita In Diretta l’inviata Raffaella Longobardi è stata morsa da un pappagallo. Il video virale sul web

L’inviata de La Vita In Diretta e il pappagallo

A La Vita In Diretta durante la puntata di oggi si è verificato un fuori programma davvero tutto da ridere. Il video, infatti, ha scatenato non solo le risate in studio ma anche sul web, tanto da diventare viralissimo!

Durante l’appuntamento del sabato Alberto Matano ha raccontato non solo la cronaca nera, ma anche fatti d’attualità e molto altro. A suscitare l’ilarità del web però è un divertentissimo episodio tutto da ridere. La giornalista Raffaella Longobardi si è recata a Gragnano nel condominio queer, la cui storia ha fatto molto parlare nelle ultime ore.

Proprio l’inviata de La Vita In Diretta ha avuto a che fare con un fatto molto divertente che ha scatenato le risate di Alberto Matano e degli utenti. Mentre parlava con il pubblico di Rai 1 di questo palazzo del ‘700 in cui gli abitanti condividono tanto tra loro, la giornalista si è avvicinata a una gabbia. All’interno un pappagallo davvero poco avvezzo alle telecamere.

La reporter del programma di Rai 1 ha esclamato: “Vi volevo presentare lui”, indicando il simpatico volatile verde. Proprio mentre si avvicinava, però, pare che l’animale non abbia molto gradito e le ha dato un morso. L’inviata de La Vita In Diretta ha urlato improvvisamente e si è allontanata. Poi ha spiegato quanto successo ad Alberto Matano che, nel mentre, se la rideva di gusto:

“Mi ha pizzicato. Mi ha morso. Dice ‘Forza Napoli’ ma mi sta antipatico. Mi ha fatto pure male”, ha detto. La giornalista tra le risate di tutti e il sorriso stampato sulle labbra ha raccontato l’accaduto. Il video, davvero esilarante è diventato subito vitale su X (l’ex Twitter) e non sono mancati commenti di vario genere da parte dei telespettatori de La Vita In Diretta.

È proprio il caso di dire: il bello della diretta!